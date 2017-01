Protagonistas provenientes de lugares impensados

beisbol venezolano

Diego Naranjo Cevallos y Jesús Ponte

La final en donde Águilas del Zulia y Cardenales de Lara pelean por la corona del beisbol venezolano tiene como protagonista a una cantidad de peloteros que se exhiben en ligas muy distintas a las que nos tenían acostumbrados. En el pasado podíamos observar a importados grandeligas o a sus mejores prospectos, mientras que los criollos eran figuras en equipos de MLB. En esta oportunidad la fiesta de la final es animada por peloteros de México, Italia y ligas independientes.

Las constantes limitaciones que han puesto los equipos de MLB a los peloteros que juegan en las ligas del Caribe, en especial en el circuito criollo, ha hecho que los gerentes de los equipos apunten a otras ligas para buscar los peloteros que los ayudaran a la conquista de su principal objetivo, ser campeón.

“Nosotros nos guiamos muchos en la sabermetría en tratar de mantener un el mismo núcleo de peloteros durante todo el año”, comentó Carlos Miguel Oropeza, gerente general de la organización crepuscular. “Debido a las limitaciones que tienen los peloteros de Grandes Ligas, las ligas independiente y de México son buenas opciones para lograr ese tema”.

Raúl Rivero, quien fue el mejor lanzador del año por segunda temporada consecutiva, ha estado participando en el circuito italiano desde hace tres temporadas. Ese brillante desempeño del as de la rotación de Cardenales le abrió los ojos a los Gigantes de San Francisco, quienes le ofrecieron un contrato de ligas menores con invitación al campo de entrenamientos.

“Fue una decisión para el bienestar de mi familia, como liga no es la más competitiva, pero me permitía trabajar y estar activo en esas fechas que no tenía contrato. En mis días libres prefería irme al estadio a seguir trabajando”

22 peloteros del conjunto crepuscular del roster de 36 provienen de Ligas ajenas a MLB. Jorge Martínez, Hassan Pena, Denis Phipps, José Cisneros y Héctor Giménez, entre otros están fuera del circuito de MLB.

En la cera zuliana la situación es similar, al igual que el equipo contrario, 22 jugadores del roster marabino son peloteros que vienen de jugar en ligas fuera de las organizaciones de MLB. La filosofía que ha implementado la directiva rapaz sigue los mismos parámetros de los crepusculares.

“Tener varios jugadores que están fuera de MLB es algo que es bueno para el equipo ya que sabemos que no tendrán limitaciones”, comentó un miembro del tren directivo de las Águilas. “Nosotros tratamos de estudiar la cultura del pelotero. Vemos sus números y vemos sin son jugadores que tiene la capacidad de adaptarse a la ciudad, al país, a la comida y al sistema de juego de la LVBP. Por eso hemos tenido tanto éxito con los peloteros colombianos (Giovanny Urshela y Reynaldo Rodríguez) que se han adaptado a Maracaibo muy bien ya que al ser una ciudad fronteriza están cerca de su país”.

Endy Chávez, quien ha sido uno de los actores principales de la final, viene de jugar en México y está muy cerca de volver a la pelota azteca. “Aún no he firmado con nadie pero probablemente vuelva a México para jugar en la temporada de allá”. Soltó el veterano pelotero.

José Tábata, Alex Romero y Ronny Cedeño, entre otros, jugaron fuera de MLB. Mario Lisson, quien tuvo un gran año en el circuito azteca pactó con los Nacionales de Washington.