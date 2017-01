Álex Romero, un experto en finales

beisbol venezolano

Miércoles 25| 1:45 pm







“Las ganas que tengo de darle a este equipo un título son una gran motivación para ponerle un extra en una temporada en la que he estado lesionado"

Wilmer Reina || Maracaibo

Una lesión en la rodilla derecha convirtió en un suplicio la temporada regular de Álex Romero; sin embargo, el experimentado jugador de las Águilas del Zulia ha logrado reencontrarse con sus conocidas credenciales ofensivas en la etapa más decisiva de la campaña, en la que aparecen los que saben.

“El Caballo” es el sustantivo que aparece en la camiseta de entrenamiento de Romero durante la serie final del béisbol profesional venezolano, en la que el veterano toletero está siendo determinante en las posibilidades que tiene Águilas del Zulia en coronarse por primera vez en 17 años.

Romero ha sabido contribuir de la mejor manera en esta postemporada y sobre todo en la contienda frente a los Cardenales de Lara. En enero batea .412, con ocho remolcadas en los 12 compromisos que han disputado las Águilas.

“Soy un tipo de pelotero que no se entrega nunca, más allá de las circunstancias del juego o de lo que pase en la temporada, en este deporte nunca hay que bajar los brazos, pues al otro día existe otra oportunidad, yo simplemente me concentro en hacer bien mi trabajo en el home, conectar bien la bola y tratar de mover a los corredores que estén en circulación”, manifestó Romero.

“Fue duro para mí estar lesionado durante una buena parte de la temporada, yo quería jugar, pero tenía que atender las decisiones del mánager y entender que en ese momento no podía hacerlo, por lo que ahora me siento motivado cada vez que tengo la oportunidad de estar en el lineup”.

Álex Romero logró convertirse en el tercer jugador activo en la LVBP que combina 200 o más hits (216) y al menos 100 remolcadas (107) en postemporada, uniéndose a José Castillo y Alex Cabrera.

Ahora, en su rol de bateador designado, Romero es consciente de que gran parte de las posibilidades que pueda tener el equipo rapaz de concretar el título gira alrededor de su aporte con el madero y de su jerarquía dentro del clubhouse.

“Romero es un líder y no tengo duda de que lo seguirá siendo”, indicó Lipso Nava, mánager de las Águilas.

“El año pasado me quedé con la espina de no haber podido clasificar al equipo, y ahora el objetivo es tratar de llevarlo a un campeonato, más allá de los números que pueda conseguir. Mi enfoque está en hacer las cosas de la mejor manera a diario, no pensar en el más allá”, manifestó el marabino.

Sabe de eso

Si bien Álex Romero ha ganado cuatro gallardetes con los Tigres de Aragua en sus ocho participaciones previas en finales, el zuliano describe esta campaña como “una oportunidad especial” por el hecho de asistir por primera vez defendiendo el uniforme del equipo del cual es aficionado.

“Las ganas que tengo de darle a este equipo un título son una gran motivación para ponerle un extra en una temporada en la que he estado lesionado”, comentó Romero.

“Este equipo basó su éxito en ejecutar bien las jugadas de rutina, jugando alegre y entregándose en el terreno. Yo voy a dar lo mejor de mí siempre, ganando o perdiendo, independientemente de la situación voy a tratar de hacer lo mejor que pueda para tratar de conseguir un campeonato con Águilas. Es el equipó que crecí viendo, el equipo de mis padres”.

En la final Álex Romero batea de 10-6, con cuatro fletadas, siendo clave en turnos que han marcado la diferencia frente a Cardenales.

“En una final hay una adrenalina muy distinta a cualquier otro juego, pero hay que enfocarse en hacer las cosas bien y dejar a un lado los nervios”, explicó el marabino. “Cuento con la experiencia que se requiere para sacar lo mejor de uno en esta etapa de la temporada, en mi carrera aprendí a manejar esa adrenalina y poder responder cuando el equipo más me necesita”.