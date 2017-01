Mario Lissón firmó contrato con Nacionales de Washington

beisbol grandes ligas

Diego Naranjo Cevallos || @Diegonaranjo16

Después de firmar un gran año tanto con los Saraperos de Saltillos, como con los Navegantes del Magallanes, para luego brillar en la postemporada con Caribes de Anzoátegui y Águilas del Zulia, Mario Lissón consiguió volver al circuito de MLB luego de firmar un contrato de ligas menores con los Nacionales de Washington. Tras el pacto, la presencia del criollo en la Serie del Caribe está en duda.

Desde que Lisson fue tomado en el draft de sustituciones por las Águilas del Zulia, era muy fácil prever que “Súper Mario” estuviera en el clásico caribeño que se jugará en Culiacán, México, ya que en ese país se desempeña el venezolano al llegar los juegos de verano. “Tenía intención de firmar en México, pero esta es una buena oportunidad de compartir con mi familia, que se encuentra en Estados Unidos”, comentó Lisson. “Ahora no sé si iré a la Serie del Caribe, porque tengo que estar en los spring training. Tengo que hablar con mi esposa”.

En México, Mario Lisson tuvo un promedio de .278 en 407 turnos, disparó 16 cuadrangulares y remolcó 84 carreras. Con Magallanes, dejó un bajo promedio de .250 con ocho vuelacercas y 35 empujadas. Durante la postemporada, Mario ha dado batazos importantes tanto para Caribes como para Águilas.

“Ha sido un gran año”, soltó Lisson. “Lo malo es que he estado muy alejado de mi familia, solo los he podido ver un par de meses en todo el año. Sé que en el spring training va a ser difícil verlos, por eso no sé si pueda ir a la Serie del Caribe”.