A Hassán Pena se le atragantan las finales

Manuel García Velázquez || mgarcia@bloquedearmas.com

Hassan Pena es un lazador con fuerza en la lomita y espíritu competitivo y cuando se baja del morrito sigue al pie de la letra cada una de las indicaciones de los instructores y de su preparador físico. Aunque las finales no han sido el mejor escenario para el cubano quien tiene marca negativa de 1-0 y no ha logrado rescatar un solo juego, no deja de trabajar para estar listo para afrontar cualquier situación.

“Me preparo todos los días para poder estar enfocado en sacar a los bateadores. No es importante si lanzo todos los días o solo un juego. Estar mentalizado es lo primordial”, afirmó Pena que con Caribes de Anzoátegui, Navegantes del Magallanes y Cardenales de Lara ha permitido 11 carreras limpias.

El derecho le resta importancia a los números en contiendas decisivas y solo se enfoca en ir juego a juego: “Las finales no he podido salvar encuentros, pero yo siempre que vengo a una etapa decisiva lo hago con la mejor disposición. Tengo un trabajo previo toda la temporada y eso me hace sentir fuerte en esta etapa del campeonato. Me hubiese gustado llegar con los Navegantes del Magallanes porque teníamos un buen equipo, pero no se pudo. Solo queda esperar el año que viene para intentarlo de nuevo”.

Pena señaló que el trabajo de cerrojo es uno de los más complicados en la pelota: “El cerrador tiene que estar mentalmente enfocado para poder realizar su trabajo. Nosotros no podemos perder la intensidad de venir en situación difícil y sacar los outs. Tengo que ir día a día siempre para poder retirar a los bateadores e ir pitcheo a pitcheo concentrado”.

Desde que comenzó la final los rapaces se han mantenido jugando una pelota llena de intensidad y buen pitcheo. El taponero sabe muy bien las virtudes de las Águilas: “No era una serie fácil desde el inicio contra las Águilas del Zulia. Se reforzaron muy bien con buenos bateadores y lograron tener una alineación mucho más balanceada que presiona a los lanzadores y que sabe correr muy bien las bases. Cuentan con jugadores de las Grandes Ligas que son muy complicados”.

El antillano quiere representar al equipo campeón de Liga Venezolana de Beisbol Profesional en el clásico del Caribe: “Este año me siento muy bien de salud y estoy dispuesto a reforzar al equipo venezolano que participe en la Serie del Caribe sin importar el campeón. Así que cuenten con Hassan Pena que está preparado y saludable”.

Pena espera está temporada poder jugar con un equipo de Grandes Ligas: “Todavía no tengo contrato para lanzar el resto del año en una liga. Por mi residencia este año no puedo lanzar en México. Solamente puedo ir a los Estados Unidos a trabajar. Me han llegado varias ofertas de organizaciones de Grandes Ligas y espero poder estar con una próximamente. En última instancia entonces jugaría en una liga independiente norteamericana”.