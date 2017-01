Una final con ADN de Magallanes

beisbol venezolano

Martes 24| 10:50 am







El talento lo teníamos. Lamentablemente no se pudo"

Diego Naranjo Cevallos || @Diegonaranjo16

La final de la temporada 2016-2017 de la LVBP tiene como protagonistas a Cardenales de Lara y las Águilas del Zulia. Sin embargo, al observar los rosters de cada uno se pueden detallar muchas figuras que pertenecen o han sido parte de los Navegantes del Magallanes

Los marabinos han conseguido sumar peloteros en el draft de sustituciones provenientes de la nave turca. Endy Chávez, Mario Lisson, Ronny Cedeño, José Tábata y Mitch Lively son figuras de peso dentro del nido rapaz. Por otra parte. Los crepusculares se hicieron de los servicios del Cerrador del Año, Hassan Pena, quien como dato curioso, llegó a Barquisimeto acompañado del trainer Keito Homma, quien es un integrante constante en la nómina eléctrica.

Además, entre los finalistas se pueden conseguir hasta 17 peloteros que fueron parte de la organización filibustera. Jesús Flores, Héctor Giménez, José Pirela, Freddy Galvis, Jesús Montero, Wilfredo Ledezma, Jonathan Herrera, Gabriel Alfaro, José Ortega, Carlos Colmenares, Édgar Alfonzo, David Martínez, Jesús Sánchez, Ángel Calero, Luis Núñez, Omar Bencomo Jr y Gustavo Molina vistieron la camisa magallanera. “Si algo tienen en común Magallanes y Águilas es que tienen una fanaticada bastante fuerte”, comentó Chávez, quien es una de las figuras más importante del Magallanes y de la actual ronda final. “Ayuda un poquito más tener a tu lado a tus compañeros como Mario, Ronny y Tábata. Eso te ayuda a tener más confianza y adaptarse bien al equipo, a pesar de que allá adentro todos me han tratado muy bien. Me contenta mucho que yo no sea el único aquí”.

“Es bueno tener a tus compañeros, en especial cuando te toman de refuerzo”, comentó Lisson. “Lo importante es que son jugadores que tienen experiencia en finales y eso cuenta mucho a la hora de dominar las emociones”.

“Aquí estamos un poco de magallaneros”, comentó entre risas el cerrador histórico de la nave turco y el cerrojo de Cardenales en la final, Hassan Pena. “El talento lo teníamos. Lamentablemente no se pudo, pero el talento individual está. Zulia tiene muy buenos bateadores y todos somos amigos, pero a la hora de jugar pasarán a ser mis enemigos”.

“Aquí estamos magallaneros contra magallaneros”, comentó Keito, con las manos levantadas, cual boxeador. “Águilas tiene más magallaneros. Nosotros teníamos buen equipo, pero no pudimos clasificar”.

Freddy Galvis y José Pirela son firmas originales de Magallanes. Galvis apenas jugó una campaña antes de ser cambiado por Mario Lisson. En el caso de Pirela, nunca vio acción con la nave turca. Fue cambiado.