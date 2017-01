No hitter de Urbano Lugo cumple 30 años: "Baudilio Díaz fue fundamental"

beisbol venezolano

Martes 24| 8:28 am







Cada vez que terminaba el inning, mi ritual era colocar el guante en el dugout"

César Sequera Ramos || @CSequera11

Aunque en la mente de Urbano Lugo todas las imágenes son tan claras como si fuera pasado ayer, el “no hit no run” que lanzó en una final de la LVBP contra los Tiburones de La Guaira ya cumple 30 años.

Por eso, Meridiano quiso rememorar una de las principales hazañas de la pelota venezolana y que el propio ex lanzador sea la persona que cuente los detalles que pocos conocen. “Fue especial porque le daba un título a Leones y siempre le decía a mi papá que lo iba a emular”.

Aunque todos los focos y las páginas de la historia caen sobre Lugo, la leyenda melenuda asegura que tener a Baudilio Díaz detrás del plato fue fundamental en la hazaña.

“Cuando tienes un receptor de esa jerarquía, que conoce la liga y sabe llamar el juego, no hacía falta estar cambiando mucho”, comentó Urbano Lugo al periodista a Diego Naranjo. “Siempre estuvimos sincronizados y gracias a Dios pasó”.

“Cada vez que terminaba el inning, mi ritual era colocar el guante en el dugout, irme al club house y no permitir que nadie me hablara”, recuerda el ex lanzador de los Leones del Caracas. “Veía el juego por televisión y cuando habían dos outs, volvía a bajar. Nadie me miraba ni me hablaba”.

Para concluir, Urbano Lugo aseguró que siempre le decía a su padre que también iba a conseguir un no hitter en Venezuela y que pudo haber concretado varios más.