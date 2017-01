Águilas y Cardenales, de eliminados a finalistas

beisbol venezolano

Manuel García Velázquez

Los equipos éxito en la pelota criolla no solo se miden por la cantidad de grandeligas que traigan o por los importados con calibre de prospectos en el béisbol organizado de Estados Unidos. Cardenales de Lara y Águilas del Zulia fueron los dos equipos eliminados la zafra anterior en ronda regular. Sin embargo tan solo un año más tarde repuntaron y están ambos en la actual final de la LVBP. Las gerencias de ambas novenas tienen una cuota de responsabilidad importante en lo que significa plasmar una idea de juego en el campo.

Los crepusculares fueron víctimas de un formato que no premiaba a la constancia de una campaña completa, sino que dividió el calendario con un sistema de puntos que no valoró los lauros de manera coherente. Con marca positiva de 33-30 Cardenales fue a un juego extra y quedó eliminado en un dramático choque contra Leones del Caracas que dejó a los larenses apeados de la postemporada.

“La eliminación de la temporada pasada ante Leones del Caracas fue el mayor incentivo que pudimos tener para la reciente. No fue sencillo para nosotros, incluso nos colocamos en retrospectiva en cómo Cardenales perdió la final de la campaña 1989-1990 y luego el equipo pudo recuperarse y alzar la copa en la 90-91 ante el Caracas. Ese año Domingo Carrasquel afirmó que serían campeones, y lo lograron. Antes de comenzar la actual zafra, estos muchachos me dijeron que íbamos a jugar la final y aquí estamos”, comentó Richard Gómez, director de Operaciones de los pájaros rojos.

Gómez es parte de un grupo de trabajo que ha tratado de estructurar un equipo competitivo desde el punto de vista estadístico. Respetando siempre la visión del experimentado José Yépez, quien se encarga de la gerencia deportiva: “Cuando tienes idea de un estilo de juego, hay que saber llevarlo al terreno. En Cardenales la comunicación es importante entre todo el alto mando. La parte “sabermétrica” la llevamos de una manera meticulosa. José “Chato” Yépez es el hombre encargado de los peloteros en el terreno. Es un personaje conocido y respetado en la cueva. Él (Yépez) tiene una manera de ver el juego diferente y tiene buenas ideas”.

Crecimiento de Juniel Querecuto como ejemplo. El directivo también apuntó que trabajar a futuro es visualizar a los jugadores que el equipo debe tener en una posición y colocó como principal actor al torpedero Juniel Querecuto: “El crecimiento de Juniel Querecuto también fue parte de la gerencia del equipo. El campocorto titular era Gabriel Noriega, pero no siempre podía llegar temprano a los entrenamientos. Cuando se le da la oportunidad a Querecuto, comenzó a mostrar buena defensa y a batear. Era imposible sentarlo, por eso decidimos cambiar a Noriega a Bravos de Margarita. Aquí en Cardenales rompimos con eso de que un jugador no llega temprano a entrenar y es titular de una posición solo por su estatus”.

Carlos Miguel Oropeza, gerente general de los crepusculares, afirmó que la construcción del equipo después de la eliminación fue dura por el golpe anímico, pero eso los fortaleció: “El equipo lo veníamos armando para competir desde la campaña pasada. Lamentablemente los éxitos deportivos no nos estaban acompañando. Por cosas del formato no pudimos avanzar. Pero comenzamos a crear una identidad de juego. Tomas una serie de acciones que permitieron el éxito de llegar a una final. Confeccionamos una novena que contó desde el principio con varios jugadores criollos que comenzaron jugando desde el primer día. Los importados también tratamos de que fueran los mismos desde el inicio. Y luego viene lo que es la incorporación de las figuras para seguir siendo fuertes”.

El gerente apuntó que Cardenales es una organización que trabaja con una planificación en conjunto con todos los eslabones del alto mando del equipo y eso ayudó para, en la presente temporada, ser competitivos: “En este equipo no se firma a un pelotero por firmarlo, ni se trae a un extranjero por traerlo. Hay un plan establecido con orden. La confección de nuestro roster también se extiende a ese equipo de la liga paralela que tiene tres años consecutivos ganando. Aprovechar ese conocimiento deportivo y sapiencia de José Yépez desde el terreno de juego, junto con las estadísticas de Richard Gómez me colocan en una mejor posición para planificar una temporada”.

Orepeza también señaló que los pájaros rojos quieren mostrar una actitud gerencial que llegue a todos rincones del estadio Antonio Herrera Gutiérrez: “Nuestro equipo está conformado por trabajadores incansables en las oficinas, que tratan de llevar una idea no solo al campo también a las tribunas. Queremos no solo ser consistentes y clasificar cada año. También deseamos que la persona que recibe a los fanáticos en el estadio sea la adecuada y trabaje bajo nuestro concepto y englobar una idea en una organización seria. Este trabajo no es algo pasajero, estamos pensando en el futuro y que las ideas gerenciales sean percibidas por los jugadores, fanáticos y demás trabajadores de Cardenales de Lara”.

Adaptación clave. Águilas del Zulia, que finalizó último en la tabla de clasificación la campaña anterior, mostró un rostro diferente en la actual temporada. Comandados por el director de operaciones de béisbol, Luis Amaro, y respaldados por el asesor César Suárez, los rapaces dieron continuidad a un proyecto que se fundamenta en mantener un grupo de peloteros por varias temporadas, fortaleciendo el talento criollo.

Los aguiluchos han presentado una importación completamente diferente a la que la LVBP acostumbra. Jugadores del Caribe y de Centroamérica, como el lanzador nicaragüense Carlos Teller, marcan la tendencia. La directiva señala que en una liga tan corta como la venezolana el tiempo de adaptación para un pelotero es muy corto y el costo de estos prospectos de organizaciones de Grandes Ligas es mucho mayor que en los de circuitos independientes.

Reynaldo Rodríguez, inicialista colombiano de los zulianos, fue firmado al profesional por César Suárez padre. Ese fue el motivo por cual prefirió venir a la LVBP luego de un intento fallido en la liga mexicana. La gerencia consideró que después de los buenos números que dejó Giovanny Urshela, buscar peloteros neogranadinos es un éxito.