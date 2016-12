Tigres pusieron en asignación a Ángel Nesbitt

César Sequera Ramos || @CSequera11

Los Tigres de Detroit llegaron a un acuerdo con el receptor Alex Avila por una temporada y esa contratación obligó al equipo a poner en asignación al relevista venezolano, Ángel Nesbitt.

