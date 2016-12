El calvario del "Rey" Hernández en su debut

Hernández no tuvo una buena noche en Margarita | Francisco Bruzco

beisbol venezolano

Jueves 22| 8:37 pm





Carlos Eloy Escalona | @cescalona_

El tan ansiado debut de Félix Hernández con los Navegantes del Magallanes terminó siendo un calvario para el "Rey", que no cumplió las expectativas en su primera aparición en la temporada 2016-2017 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, cuando se subió al montículo para enfrentar a los Bravos de Margarita.

Ciertamente un ganador del premio Cy Young, tiene poco o nada que probar, pero la inactividad en el periodo reciente pesó notablemente para Hernández, que no lanzaba desde el 2 de octubre en MLB con los Marineros de Seattle. Es decir, dos meses y medio.

Comienzo incómodo

Junior Sosa fue el primer bateador que se midió a Hernández desde hace 13 años (lanzó con Cardenales en la 2003-2004), y se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para el serpentinero. Sosa le sacó boleto, luego le robó la segunda base y provocó un mal tiro de Hernández a la intermedia para meterse a la antesala.

El "Rey" ponchó a Carlos García para deleite de la afición presente en el coso Margariteño, pero después entregó otro pasaporte a Breyvic Valera. No obstante, el cuarto bate Sean Halton castigó a su alteza con cohete al jardín derecho, el primer hit que admitía Hernández, y por ende la carrera anotada en los pies del rápido Sosa.

La jaqueca de Hernández se extendió: wild pitch cuando enfrentó a Osuna, quien luego le conectó otro hit por el bosque derecho, produciendo la segunda rayita de los insulares con anotada de Valera.

El diestro pudo sacar los últimos dos outs del eterno episodio inicial. Jesús Sucre se combinó con "Goyito" Martínez para sorprende en el intento de robo a Osuna en el turno al bate de Óscar Salazar, quien finalmente fue víctima la guillotina del "Rey".

"No me sentía cómodo, eso fue el problema. El montículo tampoco me ayudó", admitió el lanzador, quien a pesar de los número rojos de su debut, insitió en lo contento que estaba por jugar "Lo disfruté bastante, Estoy contento de haber debutado".

En números

El carabobeño de 30 años tenía programado lanzar durante dos entradas o efectuar un máximo de 30 pitcheos, por lo que al llegar a los 27 lanzamientos en el primer acto, dejó en el clubhouse sus opciones de continuar y fue reemplazado por Mark Serrano.

El saldo del rey, después de una entrada completa fue de 27 lanzamientos (13 de ellos en zona de strike) repartidos en los seis bateadores que enfrentó. Dos carreras y dos permitidos, dos boletos otorgados y dos ponches propinados para el Félix Hernández quien dejó una abultada efectividad de 18.00.

"Espero en Valencia poder mejorar", dijo Hernández, quien será el abridor turco para el próximo 26 de diciembre.

Asimismo, el estelar anunció que estará con el Magallanes en enero de clasificar su equipo a la postemporada.