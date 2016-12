Wilfredo Tovar: "Es mi mejor temporada en Venezuela"

beisbol venezolano

Uno de los peloteros más rendidores que han tenido los Leones del Caracas desde el inicio de la temporada es Wilfredo Tovar. El campocorto se unió al equipo desde la pretemporada y ese trabajo duro se traduce en su mejor año en la LVBP.

El mirandino ha jugado en 46 encuentros en la temporada, en la cual lleva 49 hits, 14 dobles, 15 carreras empujadas y 22 anotadas en 180 turnos, todos topes personales para él.

“Ésta ha sido la mejor temporada que he tenido aquí en Venezuela”, comentó Tovar. “Ha sido una temporada completa donde he podido jugar sin lesiones ni problemas en mi cuerpo. Esa ha sido una de las claves y que me va a ayudar este año con los Cardenales de San Luis. Las cosas que he aprendido aquí las voy a poner en el terreno allá”.

“Comenzar desde la pretemporada me ha ayudado mucho, porque ahí fue cuando me terminé de preparar”, recordó el campocorto. “Allá en Guacara pude trabajar con Tony (Antonio Armas, coach de bateo) en mi ofensiva, también trabajé bastante en mi defensa”, finalizó el infielder.