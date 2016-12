Alex Cabrera a LVBP: "Déjenme jugar"

beisbol venezolano

Manuel García Velázquez

Alex Cabrera se realizó ayer la prueba de seguimiento que estipula el artículo número 18 del Programa Antidopaje de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Sin embargo el reconocido slugger está lejos de poder saltar a los terrenos de juego a dar batazos. Según el “Samurái”, la LVBP le solicitó que retirara todos los procesos legales que interpuso contra ella para poder ver acción con los Tigres de Aragua en la temporada 2016-2017.

“Tengo varias semanas pidiéndole a la Liga que me realice el examen antidopaje. Yo estoy dispuesto a hacérmelo y siempre lo he estado. Yo no le di largas a este asunto, fue la LVBP. Me lo hice, aquí está firmado y sellado, pero ahora salieron con otra traba: no puedo jugar hasta que no retire la demanda que está en los tribunales. En qué parte del programa Antidopaje dice que yo tengo que retirar demandas. Tengo es que hacerme el examen y aquí está. Entonces déjenme jugar”, afirmó el toletero monaguense, que dijo que no desea retirarse de esta manera de la pelota.

Cabrera siente que la Liga tiene algo en su contra, “por la cantidad de cosas que dicen. Y cada día sale un nuevo requisito que tengo que cumplir. La LVBP tiene algo personal en mi contra. Colocarán todas las trabas para que yo no pueda jugar. Ni ahora ni después. Yo quiero seguir jugando, pero ellos no quieren que me uniforme”, agregó Cabrera.

“Incluso me dijeron que me tenía que hacer un examen psicológico para determinar si mi condición de TDH era cierta. La doctora de la Liga no solo me dijo que necesitaba consumir Adderall. Me recalcó que tenía que aumentar la dosis porque era muy baja. Cumplí con todos los requisitos y no dicen nada. Mi reputación es la que está en juego, no la de la Liga”, comentó el paleador serenamente dentro de la cueva de los bengalíes.

Sobre su repentina salida de los Tiburones de La Guaira, Cabrera dijo que fue una decisión arbitraria: “Me dijeron simplemente que estaba botado. No quisieron darme otra explicación. Me dijeron que me dejaban libre para que nadie me firmara”. Cabrera señaló que se mantendrá firme en su posición de no retirar la demanda. De manera que se mantiene la tensión entre uno de los más grandes jonroneros del béisbol nacional y su ente rector.