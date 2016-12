Juan Carlos Gutiérrez, taponero histórico del Caracas

beisbol venezolano

Carlos Eloy Escalona

Este martes, Juan Carlos Gutiérrez se convirtió en e cerrador con más juegos salvados en la historia de los Leones del Caracas con 33 rescates, dejando atrás a Jorge Julio Tapia quien ostentaba la marca (32).

La forma en que "Bola Ocho" inscribió su nombre en la historia de la franquicia melenuda, fue el fiel reflejo de la inspiración que vive actualmente su equipo: Cinco victorias del Caracas, cinco salvados de Gutiérrez.

Así, el taponero de 33 años lanzó este martes en la doble jornada ante los Tigres de Aragua enfrentó a seis bateadores, cinco de ellos en el primer juego donde con un poco de apremio logró su octavo salvado de la temporada y empataba a Tapia.

En el segundo duelo, sólo encaró a Avisaíl García, quien fue guillotinado por el portocruzano.

"Gracias a Dios las cosas van saliendo bien. Espero que no sea mi último juego. Quiero volver en enero", declaró Gutiérrez después del primer juego, sin saber que no sólo no serái el último de la zafra sino que además lograría instalarse como el mayor taponero melenudo.

Sin embargo, el segundo de la jornada, si fue su último encuentro puesto que tiene pautado regreso a los Estados Unidos para el miércoles 21 de diciembre.

"Siempre hemos tenido un grupo bastante bueno. Somos todos una familia y eso levanta al equipo", avisó el apagafuegos, quein deja al equipo peleando por clasificar a la postemporada.