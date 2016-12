Adonis García: No veo ningún tipo de presión con respecto al año pasado

beisbol venezolano

Lunes 19| 6:00 pm





Andrés Díaz / @Andrewwdiaz

El cubano Adonis García pieza fundamental en los últimos años con el equipo eléctrico comentó para los medios que el ve a el equipo igual que el año pasado. “No veo nada diferente, la temporada no se ha acabado, estamos jugando el mismo béisbol, yo sigo jugando el mismo béisbol sin ningún tipo de presión, yo no veo ninguna diferencia, simplemente no estamos en la clasificación pero la temporada no se ha acabado” con declaraciones al periodista de Meridiano Carlos Escalona.

García comentó un poco sobre la atmósfera que vive el dugout turco “El dogout lo veo igual, como lo has visto en los últimos juegos en las últimas semanas, el ánimo es el mismo, los muchachos están contentos hay mucha armonía que es lo más importante”

Con el tiempo el cubano ha mejorado su capacidad de bateo, y comentó que con tiempo y esfuerzo se ven las mejorías. “Yo creo que como le pasa a cualquiera yo venía de un descanso, mientras pasan los turnos y juegos uno va mejorando”

García es uno de los importados más importante de los últimos años con el Magallanes y el cubano está agradecido por la oportunidad que recibió por parte del equipo turco. “Me da alegría saber que tengo números y records con esta franquicia, pero yo no estoy pendiente de los registros, yo creo que lo que hago es entregarme totalmente a un equipo que me dio la oportunidad de ser profesional por primera vez”

Esta noche los eternos rivales se enfrentan y Adonis García quiere dejar su marca nuevamente ante un equipo que se le da muy bien con el madero.