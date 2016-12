Jonrones de Aguilar lo acercan al "Comedulce"

beisbol venezolano

Pedro Felipe Hernández

La noche del sábado, los Leones del Caracas consiguieron una importante victoria ante los Cardenales de Lara. Todo fue gracias a un bambinazo del toletero Jesús Aguilar, pero lo que da mayor peso a ese batazo es que acerca al maracayero a la marca que dejó Bob Abreu.

Aguilar llegó a 41 jonrones en la pelota criolla y le faltan dos para alcanzar al “Comedulce”, que está en el escalón 36 de la tabla vitalicia de la LVBP junto con David Concepción, Tom Grieve y Luis Salazar. Mientras que en la historia de los melenudos Aguilar se mantiene en el puesto siete, con apenas seis temporadas.

“Satisfacción, es bueno saber que estás en esa lista, donde no muchos pueden estar”, confesó sorprendido cuando se enteró del logro. “Espero empatar a Bobby y pasarlo, con mucho respeto. Si se dan los batazos, bienvenidos sean”, agregó el cuarto bate sobre su excompañero y paisano.

Además de los bambinazos, Aguilar ha mostrado una mejoría en cada swing que ha realizado en los últimos turnos y comentó que las fallas que venía evidenciando lo alejaron de las bases por unos días. “Estoy viendo la pelota. Antes estaba adivinando los lanzamientos. Estaba muy enfocado en los pitchers y creo que eso me estuvo haciendo daño”, explicó. “Me he sentido bastante bien, el timing está ahí, pero aún no me siento cómodo. Morimos guerreando o nos metemos guerreando”.

Aguilar afirmó que el equipo está con muchas ganas de salir a batear y darle esos triunfos restantes que tanto necesita el Caracas, pero también reveló lo que le falta tanto a él y como a sus compañeros para dar el último impulso.

“Es importante que todos nos calentemos, que Ramón (Cabrera) se caliente y (Jesús) Guzmán también, porque caliente está el “Pollito” (Henry Rodríguez). Así él va a tener mayor protección y podremos batear mejor”, puntualizó.