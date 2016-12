Guillén: "¿Ver otros resultados? Solo me enfoco en Tiburones"

beisbol venezolano

Lunes 19| 10:04 am







Nadie aquí está presionando a los jugadores"

César Sequera Ramos || @CSequera11

La temporada regular llegó a una etapa donde la atención se centra en los resultados de los otros encuentros. Después de todo, una victoria del equipo, sumada a una derrota de un rival directo, podría ser el envión necesario para escalar puestos en la tabla de clasificación.

Pero esa actitud no se encuentra en la programación de Oswaldo Guillén, que solamente se enfoca que en lo que hacen sus Tiburones de La Guaira y no las otras organizaciones. “A mí no me importa quién gane en Maracay, Barquisimeto o Puerto La Cruz”, aseguró el piloto de los escualos al periodista Pedro Hernández. “Tenemos que enfocarnos en dónde estemos nosotros”.

Guillén entiende que la gerencia y los aficionados están pendientes de los resultados de equipos como Tigres de Aragua, Bravos de Margarita y los Navegantes del Magallanes, pero los que se encuentran en el terreno de juego, no deben perder el tiempo en sus rivales.

“Si estás pendiente de siete (Equipos), no lo estás que uno que es el tuyo”, aseguró Oswaldo Guillén. “Yo sé que Antonio Herrera (Vicepresidente) lo está viendo y los fanáticos, pero yo no estoy viendo nada de eso y le dije a los jugadores que tampoco lo hicieran”.

Los Tiburones de La Guaira se encuentran actualmente igualados con Bravos de Margarita y Tigres de Aragua. Además, tienen solamente 1.5 de ventaja sobre los Navegantes del Magallanes que ocupan el séptimo puesto en la tabla, una ventaja que empieza a ser peligrosa tomando en cuenta que tienen solo 3 victorias en sus últimos 10 juegos.

¿Empieza a haber presión en Tiburones? “Nadie aquí está presionando a los jugadores”, aseguró Guillén. “Eso no se está haciendo aquí y todos ellos están tranquilos”.

Sin embargo, el mánager de los Tiburones de La Guaira sí pidió a sus bateadores más enfoque en el plato. “Siempre he dicho que dar hits es difícil, pero tener buenos turnos es fácil”, aseguró. “Creo que no lo estamos teniendo, ninguno”.

El mandamás, espera que jugadores como José Castillo, Jorge Alfaro, “Cafecito” Martínez y el resto del equipo puedan reaccionar en las últimas semanas y terminar de abrochar la clasificación.