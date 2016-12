Óscar Salazar llegó a 900 hits y anunció su retiro

beisbol venezolano

Oscar “El Cachi” Salazar, se convirtió este sábado en el pelotero 12 en llegar a los 900 hits en la LVBP, cuando conectó un doble en la séptima entrada frente al derecho Reneé Cortez de los Tigres de Aragua para entrar en ese histórico departamento. El jugador de 38 años de edad anunció además, que esta será su última temporada como jugador profesional, por lo que se encuentra satisfecho de lo obtenido en 20 campañas en Venezuela.

“Lastimosamente no di el batazo en Margarita, pero lo hice en Maracay, con presencia de mi familia, donde nació mi carrera como pelotero, donde di mi primer imparable. Fue un momento muy especial para mí. Ya lo de mi retiro es oficial, me llegó una llamada importante de los Padres de San Diego y no lo pensé dos veces. Ahora estoy preparándome para este nuevo reto”, dijo Óscar “Cachi” Salazar que también llegó a superar esta temporada a Víctor Davalillo en el segundo lugar de mas extrabases, actualmente cuentan con 286.

Tras este anuncio, el nativo de Maracay espera aportar para lo que queda de temporada con el equipo margariteño y con su experiencia ayudar al grupo jóvenes que están en el roster del conjunto y espera poder titularse con los margariteños.

“El equipo quizás no está jugando en estos momentos una buena pelota, pero el ánimo dentro del se mantiene. Quisiera antes de retirarme obtener el título con los Bravos de Margarita”, agregó Óscar Salazar.

En febrero, del próximo año el “Cachi” estará en los Spring Traininng con los Padres de San Diego, aunque todavía desconoce el tipo de rol que desempañará y en cual equipo filial comenzará a dar sus primeros pasos como técnico. En Venezuela espera hacer carrera y ya ha tenido conversaciones con su actual Mánager y amigo Henry Blanco para que se mantenga trabajando en la organización insular.

“Fue una buena conversación, pero todavía falta mucho, desde hablar con la gerencia, hasta llegar a un acuerdo. Por ahora estoy enfocado en terminar mi carrera de jugador activo, para luego comenzar mi nueva etapa, por la cual me mantengo emocionado”, finalizó.

Prensa Bravos de Margarita