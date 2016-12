Un guairista neogranadino

beisbol venezolano

Pedro Felipe Hernández

A la pelota venezolana es imposible no quererla. Si los nacidos en esta tierra la aman y la viven con pasión mientras más transcurren los años, los extranjeros, por su lado, le agarran cariño y la catalogan como una de sus ligas favoritas. Este es el caso de los cubanos Félix Pérez y Adonis García, que no quieren faltar a la liga invernal con sus respectivos equipos. Ahora el colombiano Jorge Alfaro se sumó a ese grupo de jugadores foráneos que aseguran estar encantados con el beisbol criollo.

Alfaro pisó por primera vez el territorio venezolano el 26 de noviembre de 2015 y, a pesar de que solo disputó 13 encuentros en esa zafra, no perdió la oportunidad de regresar un año más, para seguir creciendo como jugador y disfrutando del beisbol venezolano.

“Siempre lo he dicho, es un honor venir a jugar acá. Siento que este es mi equipo, siento que soy de aquí. Sudo esa camiseta, la llevo de corazón”, comentó el receptor de los Tiburones de La Guaira.

Ya es común ver peloteros colombianos defender un diamante, y es que ya el fútbol no solo es prioridad en el país vecino, el beisbol sigue tomando fuerza con el pasar del tiempo. Alfaro nació en Sincelejo y desde pequeño veía los juegos de los Medias Rojas de Boston por un jugador en especial.

“Mi papá siempre jugó fútbol en Colombia y aún cuando yo me fui por el beisbol, siempre mis padres me apoyaron”, contó el careta de 23 años de edad. “Me gustaba mucho Manny (Ramírez), ¡qué forma de batear!”.

A pesar de que el señor Jorge Alfaro padre, era un discípulo más del deporte más practicado en el mundo, como es conocido el balompié, los consejos a su hijo nunca faltaron. “Mi papá siempre me dijo que hasta para cocinar hay que hacer las cosas con amor, porque si no lo haces con amor, hasta el arroz se te quema”, recordó. “Él me habló como un deportista, que tenía que dar lo mejor siempre. A lo mejor tengo eso en mi cabeza, que cada vez que salgo no creo en nadie, jugando con amor”.

Como un sueño. Para todos los jugadores desde pequeños sueñan con jugar en la categoría más alta del deporte que practican, y en el caso del beisbol la cima de la montaña es actuar en Grandes Ligas, “El Big Show”, la “Gran Carpa”, como lo quieran llamar, ahí es donde están los caballos de este deporte. Alfaro logró cumplir su meta en 2016 con la organización de los Filis de Filadelfia y seis compromisos fueron evidencia de ese deseo.

“Es un sueño hecho realidad, desde pequeño quería estar ahí. Fue mi sueño hecho realidad cuando crucé esa puerta del clubhouse en Grandes Ligas y todos me recibieron”, explicó. “No tuve la oportunidad de jugar mucho, pero los juegos que tuve me los disfruté como un niño, no me importaba si me iba bien o mal, quería disfrutarme mi juego, quería disfrutarme mi sueño”.

Pero quedó claro que para Alfaro: “Fue una experiencia de las más grandes que he tenido en mi vida”, aseguró.

Un amor por la camisa Azul y Rojo. Aunque los números ofensivos de Alfaro no han sido iguales a lo que hizo en las ligas menores en Estados Unidos, llora, ama y le duele el uniforme de los escualos como nadie se imagina.

“Siento que soy de este equipo, pareciera que hubiese seguido a este equipo toda la vida y lo que tengo aquí son dos años”, dijo el “parcero”. “Lo siento como una familia, tengo que entregar el cien por ciento cada vez. Tengo que demostrarle a todo el mundo que en verdad quiero ganar. Vengo aquí a ganar, a nadie le gusta perder”.

Ya fue condecorado como el mejor jugador de la octava semana de campeonato entre los días comprendidos del 21 al 27 de noviembre, y aunque los batazos solo salieron en ese periodo, Alfaro trabaja arduamente para volver a brillar en la caja de bateo, ya que a su defensa no hay nada que reprocharle.

“Después de la tormenta viene la calma. A lo mejor mañana o pasado vuelvo a estar bien, el beisbol es así. Puedo tener otra buena semana. He aprendido mucho, ha sido un año de muchos frutos. A pesar de una mala semana como la pasada, no he bajado la cabeza”, aseveró.

La clave para ser el mejor pelotero de esa semana fue la confianza, según dijo el mánager Oswaldo Guillén, y cualquiera pensará que con las malas presentaciones que ha tenido Alfaro, perdió la seguridad, pero el “cafetero” comentó que no es así: “Confianza hay. Siempre que salgo tengo confianza, sin importar si las cosas salen o no”.

Los gustos son familiares. Al pelotero colombiano le encanta Venezuela, no solo por el beisbol, sino por las similitudes culturales que tiene nuestro país con su lugar de nacimiento.

“Es una experiencia muy bonita, un país muy bonito, me han gustado todos los lugares donde he ido. Todos me han tratado bien”, también señaló que lo han tratado como si fuera familia de los criollos.

Antes de iniciar la actual campaña de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, el jugador estuvo uno de los lugares más visitados por los extranjeros: “El Ávila es muy bonito. He ido a varios sitios que son muy lindos, pero ese es increíble, porque se ve todo de una manera muy pacífica”.

Con respecto a la degustación de especialidades culinarias, Alfaro siente tranquilidad, porque puede comer parecido a lo que come en Colombia y no en Estados Unidos. “La comida es lo mismo. Colombia y Venezuela estamos ahí mismo. Es lo mismo. Lo que me gusta es que en Estados Unidos la comida no tiene el mismo sabor y sazón que le damos nosotros los latinos”, comentó.

Oídos sordos. En este deporte siempre existirán las críticas y aquí en Venezuela el público es muy exigente y en muchas ocasiones los insultos tienen un gran peso. Alfaro asegura que lo mejor es no escuchar ese tipo de actitudes y salir a divertirse.

“Simplemente escucho lo que dicen y callo, sé que esto no va a ser para siempre. Las cosas van a cambiar y la gente también cambiará su forma de pensar. Busco ayudar al equipo todo el tiempo, sin tomar en cuenta la presión de nadie”, explicó. “El mánager me ha dicho que debo salir a divertirme. A veces no me salen las cosas y obviamente me molesto, porque pienso que no ayudo al equipo, pero siempre quiero ganar”, finalizó.