Paulo Orlando se va de Cardenales, pero regresará

beisbol venezolano

Sábado 17| 5:11 pm





Carlos Eloy Escalona | @cescalona_

Cardenales de Lara se encuentra en una posición privilegiada en la actual zafra 2016-2017 del beisbol venezolano, pues ya aseguraron su pase a la postemporada.

Este sábado los pájaros rojos recibieron una grata noticia. El jardinero Paulo Orlando tiene fecha de salida pautada para el 23 de diciembre, sin embargo el propio brasileño dio a conocer a través del Twiter oficial de Cardenales que regresará en enero para jugar los playoffs.

"Los planes cambiaron, no puede compararse jugar únicamente la temporda regular con los Cardenales y no jugar una final. Yo que me siento como un venezolano más y regreso porque vamos por el trofeo", dijo Orlando, quien agregó que quiere repetir lo que ya vivió en su primer año con el equipo cuando llegaron a una final.

Hasta la jornada del viernes, Orlando acumuló un envidiable porcentaje de bateo con .397, el mejor del equipo larense producto de sus 26 incogibles tras 16 jugados disputados. Esto hace que el brasileño, grandeliga de los Reales de Kansas City sea un "refuerzo" de lujo para Cardenales a partir del primero de enero de 2017.