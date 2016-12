Yusmeiro Petit: "No lanzaré con Magallanes este año"

beisbol venezolano

César Sequera Ramos || @CSequera11

Aunque al principio era una idea posible y que llamó la atención de Yusmeiro Petit, finalmente no participará esta temporada con los Navegantes del Magallanes. A través de un comunicado, el serpentinero expresó sus motivos para participar esta temporada en la LVBP.

“En un principio me llamó la atención la idea de ir a jugar pensando en el Clásico Mundial, pero lamentablemente estoy en una posición que no me permite uniformarme con Magallanes”, expresó el zuliano y enumerando las razones.

“En primer lugar, por razones familiares, porque es poco es muy poco el tiempo que nos deja una temporada tan larga”, afirmó Petit. “Además, soy agente libre y no quiero correr el riesgo de una lesión que pueda entorpecer cualquier negociación”.

Asimismo, Yusmeito Petit comentó que sería “irresponsable ir cuando falta un mes para terminar la temporada regular” y su panorama en los Estados Unidos no se encuentra solucionado.