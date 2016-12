Mets: "¿Asdrúbal Cabrera con Leones? Quizás sí, quizás no"

beisbol venezolano

Miércoles 14| 9:01 am







César Sequera Ramos || @CSequera11

Asdrúbal Cabrera se reportó, ingresó al roster de los Leones del Caracas y hasta indicó que debutará contra los Navegantes del Magallanes el próximo jueves. Sin embargo, los Mets de Nueva York, su organización en los Estados Unidos, no está tan seguro de ese plan.

Sandy Alderson, gerente general de los metropolitanos, afirmó al Daily News que todavía no se deciden si entregarle la autorización a Cabrera para que juegue en la LVBP. “Está planeando jugar en el Clásico Mundial, y en la pelota invernal para prepararse, pero es algo que no hemos permitido y quizás lo hagamos o no”.

Declaraciones que el propio Asdrúbal Cabrera adelantaba en su primer día de entrenamiento con los Leones del Caracas. “Todavía no me han dado el sí, pero tampoco creo que haya problemas porque mis abogados hablaron con ellos (Mets)”, afirmaba el veterano. “Si no, empezaré a jugar hasta que me llamen”.

Según expresó Alderson, hay un poco de inquietud con el estado de las rodillas de Cabrera. Es necesario recordar, que el campocorto tuvo problemas físicos en los últimos meses de temporada y se perdió algunos encuentros por lesión.

“En el caso de Cabrera, con sus rodillas, hay un poco de preocupación”, agregó Sandy Alderson que no tiene buen recuerdo de sus jugadores participando en la LVBP. “El año pasado, permitimos jugar a Wilmer Flores y se lesionó en esos juegos”.