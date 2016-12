Luis Avilán, dispuesto a ser el cerrador de Cardenales

beisbol venezolano

Luis Avilán no tiene el típico carácter duro de un cerrojo que está acostumbrado a retirar el noveno episodio con rectas meteóricas. Pero no le tiembla el pulso para decir que si el mánager Luis Dorante lo necesita en el último tramo de los encuentros puede contar con un brazo de experiencia en Grandes Ligas para taponar y asegurar las victorias de los Cardenales de Lara.

Ayer, lo dejó en claro al sacar los últimos tres outs en la victoria ante los Leones del Caracas.

El zurdo en el 2016 dejó marca de 3-0 con efectividad de 3.20 en 19.2 innings de labor en las mayores con los Dodgers de Los Ángeles. En Triple A con el Oklahoma City salvó cuatro encuentros y se siente capaz para tirar el inning final del encuentro. “Quiero ayudar al equipo en lo que pueda. Le dije al manager Dorante que me podía utilizar en el rol que él quisiera. Mi trabajo es subir listo al montículo para sacar tres outs por lo que no descarto ser cerrador”.

Los crepusculares no han podido contar con un cerrador fijo durante toda la campaña. Siete brazos cuentan con rescates en el bullpen de Cardenales. Tiago Da Silva comenzó con el rol en octubre, Mark DeMark rescató siete juegos pero se marchó a los Estados Unidos para hacerse chequeos médicos luego de presentar un cuadro viral fuerte, Dayan Díaz que colocó par de candados no continuó por falta del permiso respectivo.

“Físicamente me siento bien, mi brazo está sano y puedo hacer el trabajo en el noveno episodio”, apuntó Avilán que todavía no sabe hasta podrá lanzar. “Estoy muy orgulloso de vestir nuevamente el uniforme de Cardenales. Hasta ahora estamos negociando algunas cosas con los Dodgers sobre mis actuaciones. No quiero adelantar mayor cosa. Por los momentos tengo planes de quedarme en la organización hasta enero”.

Sin permiso para César Hernández

El infielder ligamayorista César Hernández todavía no cuenta con el permiso de los Filis de Filadelfia para ver acción en la actual campaña. El mánager Dorante no es muy positivo al respecto porque el camarero no se ha entrenado recientemente y no quiere mover de la intermedia a Ildemaro Vargas. “Está allí, pero la verdad es que no se ha llegado a nada. La gerencia está todavía en conversaciones con él. Él tiene que jugar segunda base, según lo que tengo entendido. No se ha presentado en el estadio todavía. Es diferente a Luis Valbuena que ha estado practicando con nosotros. Yo creo que cuando firme en Estados Unidos ya va a estar jugando con nosotros. En cualquier momento lo podemos ver en el lineup”, finalizó el estratega.