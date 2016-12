Yandy Díaz e Irvin Del Rio, amistad que Leones volvió a unir

beisbol venezolano

Lunes 12| 10:01 am





Diego Naranjo Cevallos

Durante la décima semana de campeonato, los Leones del Caracas trajeron al lanzador cubano Irvin Del Río para fortalecer su cuerpo de lanzadores. Esa firma también selló el reencuentro del serpentinero con su viejo amigo Yandy Díaz, a quien tenía cinco años, aproximadamente, sin ver.

“Sabía que Irvin venía para acá porque me lo dijo el gerente (José Manuel Fernández)”, comentó Díaz, quien ha sido uno de los mejores peloteros del campeonato. “Cuando me lo contaron me puse muy contento porque tenía mucho tiempo sin verlo”.

“Yandy y yo somos amigos desde niños”, recordó Del Río. “Los dos somos de Villa Clara, desde chiquitos estábamos jugando juntos en las categorías menores y como somos de la misma edad, siempre coincidíamos en los nacionales”.

La amistad de ambos jugadores creció a medida que iban avanzando en la pelota. “Nosotros nos conocemos desde que teníamos once o doce años”, afirmó Yandy. “Jugamos en contra y jugamos juntos, pero siempre, como amigos que somos, hemos tenido una rivalidad porque él siempre me decía que me iba a ponchar y yo le decía que le iba a dar de hit”.

“Yo de niño jugaba con el Sagua La Grande, que es el municipio donde vivía”, comentó Díaz. “Irvin jugaba con los Remedios (San Juan de los Remedios), que es el municipio donde Irvin se crio, después fuimos para la selección de Villa Clara como a los catorce años y desde ahí estuvimos juntos”.

Al momento en que Del Río llegó al país, una de las primeras personas con las que habló fue con su paisano de Villa Clara. “Fue un reencuentro muy lindo, tenía años que no lo veía, él es como mi hermano”, apostilló Yandy Díaz. “Cuando nos conseguimos, hablamos de cosas cuando éramos niños allá en Cuba y también conversamos sobre cómo son las cosas aquí en Venezuela, fue un encuentro lindo”.

“Teníamos como cinco años que no nos veíamos”, afirmó Del Río, quien cuando pactó con Leones se comunicó con su viejo amigo. “Sabía que Yandy estaba aquí en este equipo y desde que supe que venía para el Caracas estuvimos hablando mucho sobre eso”.

Del Río es un lanzador que no es conocido en Venezuela, pero sus buenas referencias fueron una de las razones por las que el cuerpo técnico y la gerencia apostaron por el antillano. “Desde que estábamos en Cuba, Irvin siempre ha sido un pitcher de calidad y pienso que aquí será lo mismo”.

“Sigo todas las ligas de beisbol, por eso sabía que esta liga (LVBP) es muy buena”, destacó Del Río. “El Caracas es uno de los dos equipos más populares de Venezuela y para mí es un orgullo estar en este equipo. He trabajado como abridor, pero por ahora creo que estaré como relevo largo. En México me usaron como cerrador”.