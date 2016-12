Juan Carlos Gutiérrez sigue acrecentando su leyenda con Leones

beisbol venezolano

Lunes 12| 9:52 am







Yo no estoy aquí para hacer historia, estoy aquí para hacer mi trabajo"

Diego Naranjo Cevallos

Uno de los equipos más ricos en historia en la LVBP son los Leones del Caracas. El cerrador Juan Carlos Gutiérrez sigue escribiendo su leyenda dentro de la franquicia al colocarse a cuatro juegos salvados del récord de la organización melenuda.

Con 28 rescates en su currículum, el popular “Bola 8” sigue acercándose a Jorge Julio Tapia, quien es el líder del equipo al sellar 32 salvados. “No sabía que estaba cerca del récord”, afirmó sorprendido el derecho venezolano. “Yo no estoy aquí para hacer historia, estoy aquí para hacer mi trabajo”.

Gutiérrez comenzó su carrera como uno de los abridores más importantes dentro del equipo de la capital. Sin embargo, “Bola 8” se convirtió en el brazo más solvente en el bullpen del Caracas. “En 2009 me llamaron desde la organización (Cascabeles de Arizona) para decirme que no había espacio en la rotación y que me querían como relevista”, recordó. “Ahí empezó una nueva carrera con un rol que me ha gustado. Al principio fue bastante difícil, pero con el pasar de los años me he ajustado bastante al cambio de rol”.

“Sería difícil volver a trabajar como abridor, ya el brazo está acostumbrado a trabajar como relevista”, explicó Gutiérrez. “La preparación es distinta, como relevista he lanzado hasta tres innings, no sería fácil volver a ese trabajo”.

En la campaña, el veterano lanzador suma cuatro rescates en 6.1 capítulos, no ha permitido anotaciones y ha ponchado a cuatro contrarios sin boletos otorgados. “Para esta temporada me preparé muy bien, quería llegar en forma”, afirmó. “Cuando tú te pones esta camisa y eres parte de este equipo, le tomas demasiado amor a esto y yo creo que eso es una de las cosas que más me motiva a jugar”.