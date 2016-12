Gregory Infante usa su 2016 para hacer historia en Tiburones

beisbol venezolano

César Sequera Ramos || @CSequera11

Pedro Hernández || @Pedrobutters

No lo sabía, pero cuando Gregory Infante se enteró que había igualado a Francisco Rodríguez en el departamento de salvados en los Tiburones de La Guaira, sintió un orgullo especial.

“No lo sabía”, expresó el cerrador que tiene 32 rescates con los escualos, ubicándose en el tercer puesto junto al “Kid”. “Los periodistas también me dijeron que iba a ser el primer cerrador criollo en tener tres temporadas seguidas con 10 salvados. Gracias a Dios se pudo lograr, espero que lleguen más logros”.

Infante está usando su pletórico rendimiento en 2016 para establecer marcas importantes. El diestro tiene una microscópica efectividad de 0.47, limitando a los rivales a .129 de promedio y ponchando a 18 bateadores en 19 entradas lanzadas.

¿La clave para conseguir esas estadísticas? “Enfocarse en cada bateador”, expresó Gregory Infante. “Estar pendiente de las secuencias. Si con pitcheo adentro lo hemos sacado de out, seguirlo haciendo”, aseveró el taponero.

Asimismo, su potente recta también le ha permitido sumar otro hito en la LVBP. Infante consiguió los 100 guillotinados de por vida, algo que no es sencillo lograr para un relevista, pero Infante puede presumir. “Trabajo muy fuerte, corriendo, haciendo ejercicio de pesas y ligas”, garantizó.

Ya con 29 años de edad, el caraqueño ha sumado experiencia sobre el montículo y también fuera de él. “Siempre he dicho que la fuerza de un lanzador está en las piernas y hay que trabajar fuerte esa zona”, agregó Infante. “Lo he hecho y me está saliendo bien”.

Para concluir, Infante agradeció la confianza que le dio Oswaldo Guillén. “Es un mánager agresivo, conoce bien su pitcheo y ha sido muy importante para nosotros”.