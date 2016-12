Ildemaro Vargas, la chispa de Cardenales

beisbol venezolano

Ellos dicen que transmito energía y debo estar ahí, nunca tuve ese dolor de cabeza de que venían Luis Valbuena y César Hernández"

El camarero de los Cardenales de Lara, Ildemaro Vargas, confirmó su permanencia con la escuadra alada hasta el final de la temporada 2016-2017, toda vez que alcanzara un acuerdo con su organización en Estados Unidos, Cascabeles de Arizona, pues el plan con el nativo de Caripito era estar en Venezuela hasta el 15 de diciembre.

Ante la disposición de Arizona manifestó: “Ellos querían que me fuera a cumplir con un plan de pesas bajo la supervisión de un preparador físico, yo les dije que eso lo podíamos hacer aquí en Venezuela, hablé con mi abogado, con ellos, les dije que yo quería jugar, pues me siento bien con el equipo, entonces ellos contrataron a un entrenador personal y en los próximos días iniciaré ese proceso de preparación, ya que logré el permiso”.

Vargas, de inicio lento en la actual campaña, ha participado en 44 desafíos con Lara, en los que ha tomado un segundo respiro: batea para average de .289, con 50 imparables en 173 visitas al plato, más 26 carreras anotadas en su rol de primer bate, puesto en el lineup diario ratificado por el mánager Luis Dorante, esto ante la eventual llegada del grandeliga Cesar Hernández. Ya Cardenales habló conmigo respecto a eso, me dijeron que no me preocupara, que estaré en la segunda base, pues me he ganado respeto. Ellos dicen que transmito energía y debo estar ahí, nunca tuve ese dolor de cabeza de que venían Luis Valbuena y César Hernández, aprendí de mi mamá que debo sentir confianza, querer hacer las cosas sin caer en presión de quien llegue”, manifestó el infielder.

La permanencia en el segundo cojín está garantizada. Ante la posibilidad de si aceptaría jugar en otra posición para mantenerse en juego, dijo que nunca ha estado en los jardines, solo campo corto en algunas ocasiones, pero insistió en que su rol hasta el fin de la temporada será el de intermedista.

A nivel colectivo destaca que la reacción de bates como el de Jesús Montero, Carlos Rivero, así como Manuel Piña y su persona, ha sumado dividendos predominantes y decisivos para mantener al equipo guaro en la cima de la tabla, así como el aporte del resto del conjunto.

“Creo que es la unión, siempre lo voy a decir, en las victorias y derrotas siempre se mantiene esa unidad, así como el trabajo espectacular de todos, es un mérito para cada uno. Estamos haciendo las cosas mejor y salimos a ganar todos los días”, finalizó Vargas.