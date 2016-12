Guillen defiende a Alfaro: "No me importa qué piense el fanático"

beisbol venezolano

Sábado 10| 11:20 am







Es un muchacho que se entrega, quiere a La Guaira, y yo prefiero a diez Alfaro que a cualquier otro"

Pedro Felipe Hernández

Los abucheos, groserías y comentarios en contra del careta colombiano Jorge Alfaro no dejan de circular por las tribunas del estadio Universitario y redes sociales. Ese tema es común para el aficionado, cuando el jugador no puede conseguir los resultados que espera, pero eso no significa que no exista entrega y dedicación por parte del pelotero. El mánager Oswaldo Guillén le da todo su apoyo y espera que nunca baje los ánimos.

“A mí no me importa lo que piense el fanático, lo que me importa es cómo yo veo a los peloteros en mi equipo”, son las palabras del piloto sobre las críticas hacia los peloteros. “Alfaro es un muchacho que se entrega, quiere a La Guaira, y yo prefiero a diez Alfaro que a cualquier otro que le de igual si falló o bateó”.

Hay que recordar que en la octava semana (del 21 al 27 de noviembre), el nacido en Sincelejo fue el Mejor Jugador, tras ligar de 21-9, con tres dobles y un par de jonrones, sin embargo para muchos seguidores de este deporte, fue un premio más y los abucheos siguen estando presentes ante cada turno que disputa el neogranadino.

“Por ejemplo el juego de ayer (jueves, Tigres de Aragua contra Tiburones) terminó con derrota para nosotros, pero el último jugador que se quedó en el dugout fue Alfaro y le dije, ‘vente, ya terminó, no te quedes allí’ y eso me demuestra cada día que es un jugador que hace lo posible por salir adelante”, contó Guillén.

“Cuando veo a un pelotero que bateó y no pudo conectar y dice ‘bueno, normal’, o un lanzador que pitcheó mal un día y no se molesta por su actuación, ahí mismo les digo ‘Te me vas, no quiero jugadores que no quieran y no defiendan la camisa’. Entonces nos vamos al otro extremo: un pelotero que batea para .060, pero que tiene orgullo y pasión como la que él (Alfaro) me demuestra, entonces eso me motiva a seguir confiando en él, no todos los importados vienen con la misma mentalidad como la que vino Alfaro, Burgamy o Stassi, ellos vienen no para cobrar unos cuantos reales, ellos vinieron porque quisieron dejar en alto el uniforme”, aseguró.

Es complicado para cualquier persona tener un mal momento y no poder salir de ese episodio, por más intentos que se hagan, pero Guillén apuntó que necesita que Alfaro vuelva a ser quien fue hace dos semanas.

“Todos lo conocen por ser un gran receptor y un gran prospecto, él sólo debe tener confianza en sí mismo, así como la tuvo la semana en la que fue el mejor de ese período, sólo eso, lo demás llegará solo”, aseveró el estratega escualo.