Wilmer Font, una sorpresa agradable para Leones

He mantenido el trabajo que he venido realizando durante todo el año"

Diego Naranjo Cevallos

Wilmer Font ha sido un brazo importante en la estructura de los Leones del Caracas. El derecho, que comenzó como relevista, tuvo un inicio titubeante, pero con el pasar de los días, el lanzador con experiencia en Grandes Ligas se ha ido ajustando al rol de abridor a tal punto de conseguir buenas actuaciones para el mánager Alfredo Pedrique.

“Con el pasar de la temporada me he sentido más cómodo en el montículo”, comento Font. “Eso es algo que también ha ocurrido con todo el equipo, que cada día nos sentimos mejor en el terreno”.

En tres de sus últimas actuaciones como abridor, el derecho ha conseguido lanzar 5.0 o más innings y ha permitido una sola carrera limpia en cada una de esas actuaciones. “He mantenido el trabajo que he venido realizando durante todo el año”, analizó el pitcher criollo. “Trato de atacar con mis primeros pitcheos la zona de strike de los bateadores y usar bastante mis pitcheos secundarios que están cayendo bien”.

A lo largo de su carrera, Font ha sido un lanzador que ha tenido la responsabilidad de cumplir varios roles, al ser abridor y relevista intermedio y cerrador.

“El cambio de rol no es nada fácil”, afirmó el lanzador melenudo. “Yo ya tenía la experiencia de ser abridor durante los primeros cuatro años de mi carrera, después estuve otros tres o cuatro años como relevista, por eso no se me hizo tan difícil”.

A pesar de conseguir 18 rescates en ligas menores en su carrera, el pelotero nacido en La Guaira afirma que abrir un juego es la responsabilidad que más le gusta.

“Me siento mejor como abridor, por la manera en que puedo preparar una rutina ante de cada juegos, mi brazo se siente mejor como abridor”, destacó Font, quien como inicialista tiene una efectividad de 4.97 y 6.52 saliendo como relevista. “La clave es lanzar rectas adentro, a los bateadores no le gusta hacerle swing a ese tipo de pitcheo, eso hace que ellos se sientan incómodos”.

“Siento que he mejorado el comando en mi recta, eso es algo que es importante para un abridor”, continuó Wilmer. “Es muy importante dejarse llevar por el receptor, ellos tienen mejor perspectiva de los bateadores y tienen más experiencia. Es importante hablar con el catcher ante del juego y hacer la rutina y el plan de cómo le vamos a lanzar al equipo temprano”.

La única salida mala, de las últimas cuatro que ha tenido, fue contra Caribes de Anzoátegui, equipo al que tendrá que enfrentar hoy en el Universitario. “La clave contra Caribes será atacar a los bateadores con pitcheos adentro”, soltó Font, quien en su última apertura ante la tribu toleró seis carreras en 4.0 capítulos. “Lanzar en este parque es difícil porque la pelota sale, hay que mantener la pelota bajita y no tener miedo de lanzar por ahí para que la defensiva pueda hacer su trabajo”, culminó.