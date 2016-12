Yohan Pino ha sido un tigre en la rotación de Aragua

beisbol venezolano

Viernes 9| 10:37 am







Manuel García Velázquez

“Quiero ser abridor esta temporada”, con esa premisa llegó a los entrenamientos de los Tigres de Aragua el lanzador Yohan Pino. 11 aperturas después, el derecho es uno de los iniciadores más sólidos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, tiene marca positiva 3-2, con efectividad 3.30, y es pieza importante para que los bengalíes se mantengan en el sexto puesto de la tabla de clasificación.

“Como todos los años, vengo a trabajar duro y a dar todo lo que tengo para ayudar al equipo a ganar. Deseaba mucho estar en la rotación abridora, la campaña pasada no pude estar en el staff de iniciadores al final de la campaña. Pero lo más importante es que estoy con concentrado en lanzar strikes”, afirmó Pino, a quien los rivales le batean .206 cuando lanza fuera del José Pérez Colmenares de Maracay.

El experimentado pitcher, de 33 años de edad, comentó que tiene mucha confianza gracias al cuerpo técnico de los bengalíes: “Al principio de la temporada no estaba al cien por ciento, pero ya me siento mucho mejor y espero seguir mejorando. He hecho lo mismo y sigo trabajando con Luis Ramírez, coach de pitcheo, desde hace años. El éxito, como siempre lo he dicho, es lanzar strikes y poder estar por encima en la cuenta”.

El mánager Eduardo Pérez afirmó que el trabajo de Pino ha sido de lo mejor de la temporada de Tigres: “Yohan Pino no ha sido sorpresa, está listo y tiene muchas ganas de hacer las cosas bien. Está aprovechando la oportunidad y demostrando que puede hacer las cosas bien. Seguirá teniendo oportunidades”.