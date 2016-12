Henry "Pollito" Rodríguez marca el camino en Leones

beisbol venezolano

Jueves 8| 10:45 am







Siempre he tenido confianza en mi bateo, nunca he dudado de mi ofensiva"

Diego Naranjo Ceballos

A pesar de un mal inicio de temporada, los Leones del Caracas estaban a un solo juego de los puestos de clasificación hasta la jornada de ayer, tras ganar seis de sus últimos ocho encuentros. Durante ese trayecto, Henry “El Pollito” Rodríguez ha sido el protagonista de la racha que atraviesan los dirigidos por el mánager Alfredo Pedrique.

Durante las últimas seis victorias de los melenudos, el antesalista tiene promedio de .461 con tres cuadrangulares, once carreras remolcadas, ocho anotadas y dos dobles. Cuando el ambidextro no ha podido sonar imparables, el equipo de la capital ha sufrido derrotas.

“Esta situación sí ha pasado por mi mente, pero no es lo que yo quisiera”, afirmó Rodríguez, quien es líder en impulsadas del torneo con 40 compañeros traídos al plato, cifra tope para su carrera. “Quisiera que todos estuvieran bateando y que no todos los días fuera un Henry Rodríguez. Para mí lo mejor que hay es la unión entre nosotros y jugar en equipo, porque el día cuando yo no batee, ¿entonces ¿vamos a perder?, eso no puede pasar, no es lo correcto. Mientras todos pongamos nuestro granito de arena vamos a conseguir las victorias, que es lo que todos queremos”.

“El Pollito” ha jugado los 44 encuentros de los melenudos. “Él es alguien que nació para batear”, ha comentado varias veces Pedrique. Al batear .304, con siete jonrones, 12 dobles y un triple, Rodríguez ratifica las palabras de su mánager.

“Siempre he tenido confianza en mi bateo, nunca he dudado de mi ofensiva”, soltó Rodríguez, quien a pesar de estar por encima del potro de los .300 tuvo un inicio frío. “Mi confianza ha aumentado gracias al momento que estoy teniendo ahora. Cuando comienzas una temporada bateando .230 y las cosas no te estaban saliendo bien, pero logras darle la vuelta en plena temporada, te sientes bien. Eso es algo que tú quieres vivir. Desde que me acuesto ya estoy pensando en jugar al día siguiente y eso es lo más sabroso para un pelotero. Cuando pasas por un momento así no quieres que se acabe. Nadie quiere pasar por un mal momento. Un equipo no puede tener una temporada que que sea mala de principio a fin, y sabemos que los Leones son un equipo batallador”.

Con hombres en posición anotadora, “El Pollito” tiene promedio de .415 con dos cuadrangulares y 32 remolcadas, una razón más para sumar a Rodríguez a la lista de aspirantes a Jugador Más Valioso. “Es un bateador con experiencia que toma buenos turnos con hombres en posición anotadora y siempre está concentrado en esas situaciones”, afirmó Pedrique. “Cuando veo que hay hombre en base solo pienso en que esa carrera es mía”, recalcó Rodríguez. “Yo sé que mi compañero que está atrás puede traer esa carrera, pero si tú estás con el deseo de que sea tuya, que la vas a traer porque vas a buscar un buen pitcheo y sabes qué está lanzando el pitcher”.