Renato Núñez: la savia nueva del poder

Manuel García Velázquez / mgarcia@dearmas.com

El poder en la alineación de los Tigres de Aragua ha sido una marca registrada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Los bengalíes han tenido en su historia toleteros importantes, capaces de soltar jonrones. Renato Núñez es la savia nueva de los batazos de largo alcance en el José Pérez Colmenares de Maracay.

El mánager Eduardo Pérez ha buscado durante la campaña conseguir una alineación que le permita ganar encuentros y meter al equipo en puestos de clasificación. Los Tigres comenzaron apagados en el primer mes de temporada: conectaron 10 cuadrangulares en el inicio de la zafra y ligaron para promedio de .242. En noviembre soltaron 14 tablazos, ocho de ellos de Núñez. La frecuencia jonronera del pelotero de 22 años es de un estacazo cada 11.5 turnos al bate. La de Alex Cabrera cuando conectó los 21 jonrones en la 2013-2014 fue de 10.2.

“Una de las claves del buen momento que estoy pasando es sentirme bien con lo que estoy haciendo en el terreno de juego. Disfruto cada oportunidad que me da el mánager Eduardo (Pérez). No busco forzar ninguna situación ni de dar batazos de larga distancia”, afirmó Núñez, uno de los primeros en salir al diamante a practicar antes de cada encuentro de los Tigres.

Proyecciones. El infielder proyecta finalizar la temporada con 14 estacazos, cantidad que lo igualaría con Larry Parrish y Tom Grieve en el tercer peldaño de los máximos jonroneros en una zafra para los bengalíes. Con apenas dos campañas en los Tigres, Núñez tiene 14 bambinazos en un par de periplos y se ubica en el puesto 25 de todos los tiempos. “El equipo está luchando por un pase a la postemporada. Ese es mi principal pensamiento: aportar para avanzar. No tengo la mente ocupada en los números que pueda dejar. Quiero dar batazos, pero que nos ayuden a ganar. Somos un equipo y trabajamos para darle alegrías a la fanaticada y para cumplir el objetivo, que es repetir el título del año pasado”. Roberto Zambrano, que es el máximo cañonero de los bengalíes con 68 cuadrangulares, llegó vía cambio en la 91-92 procedente de las Águilas del Zulia. En sus primeras cinco campañas con Tigres soltó 13 jonrones.

Núñez comentó que cada turno es importante y los está llevando con calma: “Estoy siendo muy selectivo. Trabajo cada día con el coach de bateo Bárbaro Garbey para encontrar mi mejor swing y saber con qué pitcheos me siento más cómodo para dar batazos. Si no me tiran lo que quiero no abanicaré. No estoy esperando boletos, solo estoy esperando el envío que mejor puedo batear”.

Campaña de Más Valioso. El promedio de .321 y las 23 carreras remolcadas colocan a Renato Núñez como uno de los bates importantes en la temporada 2016-2017 de la LVBP. Tigres está en el sexto puesto de la tabla de clasificación en gran parte con tablazos del joven paleador, que también le da importancia a los cambios del estratega. “Los ajustes en la alineación es uno de los principales factores positivos en las victorias que tenemos. El equipo es muy sólido y tiene nombres importantes. Solo nos hace falta ser más pacientes y consistentes en el plato”.

Reynaldo Rodríguez es líder en jonrones en la temporada con 11. Núñez está librando una batalla por el campeonato de cuadrangulares. El último pelotero de los Tigres en ganar este título fue Zambrano en la 2001-2002.