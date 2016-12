Marwin González: "Vamos juego a juego"

beisbol venezolano

Miércoles 7| 5:06 pm





El primer encuentro de la décima semana de Tigres de Aragua se vislumbraba como un choque de alta tensión, pues era contra Leones del Caracas, rival directo por un puesto en los playoffs. Con menos de un mes para el final de la temporada y apenas 19 juegos en el calendario para los felinos de Maracay, nada está definido.

Sin embargo, el grandeliga Marwin González, no se mete presión, aunque su llegada al club se produjo en medio de grandes expectativas.

“Vamos a ir juego a juego, independientemente de quien sea el rival”, soltó el utility, que llegó durante el receso de temporada a Aragua en un mega cambio con Águilas del Zulia, junto con Álex Torres y Jesús Alastre, por Yangervis Solarte, Ronald Torreyes, Yeltsin Gudiño, Herlis Rodríguez y José Ortega.

Desde su estreno en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, con Leones del Caracas en la campaña 2008-2009, Aragua es el tercer club al que defiende el grandeliga, aunque está de vuelta al circuito por primera vez desde la contienda 2013-2014. Así que su regreso al Estadio Universitario le trajo buenos recuerdos y le reencontró con sus antiguos compañeros.

“Mientras estuve con Leones del Caracas, me tocó jugar con grandeligas, cuando todavía yo no lo era. Todos saben que es un equipo con varios peloteros en las Mayores. Siempre ha sido así”, afirmó González, que se estableció en la Gran Carpa con los Astros de Houston en 2014, luego de estrenarse arriba un par de años antes.

En este momento, curtido en el mejor beisbol del mundo y con el estatus de figura, González tratará de brindar su experiencia a los Tigres y ser guía para algunos jóvenes. Ahora está en la acera de enfrente en el ciclo de su carrera.

“Aquí me he encontrado con muchos grandeligas, pero somos jóvenes también y no tenemos tanta experiencia como otros peloteros en la liga. Pero igual salimos a dar el 100%”, destacó el versátil jugador de 27 años de edad, originario de Puerto Ordaz. “He visto al equipo muy bien, es uno bastante joven y eso es lo que más me gusta. Es un equipo aguerrido en el que hay bastante ofensiva y pitcheo. Creo que se va a ir ajustando en lo que resta de temporada”.

El bateador ambidiestro, que en 2016 inscribió su nombre en una selecta lista, al convertirse en el séptimo criollo con jonrones a la zurda y a la derecha en un mismo encuentro en Major League Baseball, se puso a las órdenes del manager Eduardo Pérez sin ningún tipo de restricción por parte de Houston.

“Hasta ahora no me han llamado. Tampoco sé hasta cuándo voy a jugar, pero espero que sea hasta donde llegue el equipo”, aseguró González, quien tiene la disposición de defender cualquier posición en la que le necesiten.

Con González, que estableció marcas personales con los Astros en hits (123), dobles (26), triples (3), jonrones (13), anotadas (55), impulsadas (51) y bases robadas (12), se robustece una alineación de los Tigres que ya cuenta con los productivos Renato Núñez, Hernán Pérez, Avisail García, Ramón Flores y Dariel Álvarez, todos con experiencia en MLB, así como con el novato estrella Carlos Tocci.

Prensa LVBP