Todo listo para el debut de Luis Avilán

El relevista de los Dodgers de Los Ángeles, Luis Avilán, recibió el permiso del equipo angelino para jugar en la LVBP y realizará su debut entre el miércoles y jueves según informó el gerente general del equipo Carlos Oropeza.

“Luis viene listo para lanzar. Obviamente hay que llevarlo con calma. Hasta los momentos no nos han manifestado ninguna restricción particular; no puede lanzar más de dos días seguidos, lo que normalmente sucede con la mayoría de lanzadores que tenemos en nuestra liga”, explicó Oropeza.

El pitcher zurdo lanzó 19.2 entradas en las Mayores, dejando una efectividad de 3.20 después de permitir siete carreras limpias, ponchó a 28 rivales, otorgó 10 boletos y tuvo un WHIP de 1.119.

“Por los momentos, tampoco tenemos ninguna limitante acerca de una posible fecha de partida. Pero sabemos que en estos casos nunca se sabe, cuando su equipo en Estados Unidos pueda cambiar de opinión, pero por ahora lanzará hasta donde llegue el equipo”.

Avilán no juega con Cardenales de Lara desde la temporada 2014-2015, cuando trabajó por espacio de siete episodios, permitió tres carreras limpias, ponchó a cinco, dio 4 boletos y dejó un porcentaje de carreras limpias de 3.86

Visitante incómodo. En la actualidad Lara es el mejor equipo en la liga que juega como visitante, pues presenta foja de 15 ganados y 10 perdidos, 10 victorias en sus últimas trece presentaciones, punto importante al momento de mantener la localía en unos hipotéticos playoffs si se suman otros factores en lo que resta de temporada.

Asalto al liderato. Durante la novena semana de acciones de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, Cardenales disparó 64 imparables y sumó 33 carreras, dejando una marca de tres ganados y dos perdidos para amanecer como líderes del torneo, bajando de la posición de honor a las Águilas del Zulia.