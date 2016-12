Omar Malavé está listo para sacar la nave a flote

beisbol venezolano

Lunes 5





Redacción Meridano

Con bastante humildad pero con mayor responsabilidad por el futuro del equipo Omar Malavé manifestó en La Hora Magallanera, a través de RCR, que aceptó el cargo de manager del Magallanes “porque él me lo pidió. Estuvimos conversando en la mañana, porque no es un secreto que Carlos García hablaba con nosotros antes de cada juego, me comentó lo que estaba pasando y me dijo que me hiciera cargo del equipo, porque lo conocía a fondo y me señaló que tenía confianza en que yo hiciera el trabajo”, argumentó Malavé.

Precisó que hoy realizará un detallado mitin con los jugadores y demás integrantes del equipo, a fin de sentar las bases para buscar las mejores salidas y enrumbar la nave por los senderos del triunfo.

Malavé anudó en detalles sobre lo que haría con el maltratado pitcheo de la nave. “Realizaré algunos ajustes con los pitchers para que tengan confianza y apoyo máximo de los técnicos para obtener resultados positivos. Estoy seguro que lo conseguiré”, indicó.

También destacó el piloto cumanés que estuvo en cuatro finales con Magallanes y sabe que reaccionará. “Cada pelotero tiene que poner su granito de arena para salir de la situación actual, bastante comprometida pero con tiempo para meternos en las clasificación”.

“Sabemos que podemos reaccionar y lo vamos a hacer desde ya. Magallanes se ha caracterizado por jugar buen beisbol, de mucha agresividad, fuerza y mayor entrega, ahora no será diferente. Las oportunidades llegarán para cada uno. Tenemos que ejecutar las jugadas para ganar. A la fanaticada le pido seguir apoyando al equipo “Magallaneros por siempre”, dijo