Machí: "Eduardo Pérez me da la confianza que no tenía en Magallanes"

Tenían algo personal contra mí"

César Sequera Ramos || @CSequera11

Jean Machí no duda en asegurar que su ciclo con los Navegantes del Magallanes había llegado a su fin y que su nueva etapa con Tigres de Aragua es lo que necesita. Después de todo, llegó a un equipo ganador, con aire fresco y una fanaticada que no lo tiene como “enemigo público”.

El relevista aseguró al periodista Manuel García lo complicado que era lanzar con la gran presión que ejercían los aficionados de la “Nave Turca”. “Era cuestión de la fanaticada magallanera”, aseguró Machí sobre los continuos abucheos que recibía. “Ellos son muy exigentes, como debe ser, pero tenían algo personal contra mí”.

Esos comentarios, pitas e improperios, se metieron en la psiquis de un Jean Machi que perdió la confianza en sus lanzamientos. “Cuando salía me pegaba mucho la presión por la fanaticada”, agrega el relevista de 34 años de edad.

Por eso, no vio con malos ojos cuando se concretó su movimiento a los Tigres, una organización que le ha dado una nueva oportunidad. “El mánager Eduardo Pérez me está brindando la confianza que no tenía en Magallanes”, aseguró Machí. “Espero poder ayudar, porque éste es un equipo ganador”.

El relevista afirma que mantiene conversación con el piloto de los rayados y era lo que necesitaba para recuperarse. “Eso era lo que yo estaba buscando, que me brindaran confianza”, explica. “Eduardo me dice: ´vamos caballo, tira tus pitcheos dónde tienes que hacerlo´”, asevera Machí.

Aunque solamente ha participado en tres encuentros, los resultados empiezan a verse. El diestro no ha permitido carreras en 2.2 entradas, ponchando a 2 rivales y sin conceder inatrapables. “Ya lancé y me sentí confiado”, explicó el relevista de Aragua.

Ahora Jean Machí vive un nuevo capítulo en su carrera deportiva con buenos ojos, más relajado y con más diversión.