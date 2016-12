José Castillo, décimo en hits en la LVBP: "Quiero llegar a 1.000"

beisbol venezolano

Estamos haciendo las cosas pequeñas y nos están encaminando a ganar juegos"

Cada encuentro el nombre de José Castillo sigue asentándose como uno de los mejores bateadores en la historia de la LVBP. Luego de una jornada donde dos inatrapables en cuatro turnos, se colocó en el décimo puesto de todos los tiempos en hits conseguidos.

El “Hacha” llegó a 912 inatrapables en Venezuela, desplazando a la leyenda Ángel Bravo, que siempre bromeaba con el toletero de los Tiburones de La Guaira. “Siempre me decía: ´nunca me vas a superar´, y fíjate, lo hice”, expresó Castillo que sigue motivado para conseguir otro logro. “Si Dios quiere, y me deja, espero el año que viene llegar a los 1.000 hits”.

2 glorias del béisbol venezolano Jose castillo 912 hits puesto 10 y ángel bravo 911 hits puesto 11 de hits LVBP pic.twitter.com/YPVDb4QSqU — Arnaldo Machado (@aluismachado) 4 de diciembre de 2016

Solamente Víctor Davalillo (1.505), Robert Pérez (1.370), Teolindo Acosta (1.289), César Tovar (1.196), Luis García (1.063), Tomar Pérez (1.012) y Luis Sojo (1.006), superan el millar de incogibles en la LVBP, por lo que Castillo parece ser el mejor ubicado para unirse a ese selecto grupo.

Además, José Castillo expresó su satisfacción por estar ayudando a un a conseguir victorias y encaminarlos a postemporada. “Estamos haciendo las cosas pequeñas y nos están encaminando a ganar juegos”, expresó el actual líder bate del torneo. “Bateamos, impulsamos carreras, tenemos un gran pitcheo y esas cosas con tienen encaminados a conseguir la clasificación”, concluyó.