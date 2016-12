Mario Lisson: "Me disculpo con los fanáticos y los árbitros por mi reacción de ayer"

beisbol venezolano

Jueves 1| 4:27 pm





Luis Ramírez / @Luiseralonzo_18

Mario Lisson no tuvo un buen rendimiento en la derrota de ayer ante los Cardenales de Lara al ser expulsado tras protestar una decisión del árbitro principal, por lo que ofreció disculpas a los fanáticos del Navegantes del Magallanes y al directivo por su comportamiento.

El inicialista abandonó el partido en la parte baja del séptimo capítulo tras poncharse sin tirarle y reclamar la sentencia del umpire, razón por la cual fue expulsado del terreno de juego tras reclamar.

Lisson ofreció unas declaraciones previas al octavo encuentro contra los Leones del Caracas. “Quiero disculparme con la fanaticada y el cuerpo de árbitros por mi comportamiento de ayer. Anoche fue la primera vez que me expulsan en lo que llevo de carrera profesional y dejé que la emoción del duelo jugara por mí. La mayoría de los peloteros y aficionados me conocen y saben que no soy así. No debí hacerlo indiferentemente del pitcheo que hizo el lanzador”, explicó al periodista César Sequera.