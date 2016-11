Adys Portillo espera ayudar a Tiburones este año

beisbol venezolano

Pedro Felipe Hernández

El pasado 22 de junio del 2015, el lanzador de las Águilas del Zulia, Adys Portillo, fue cambiado a los Tiburones de La Guaira por el toletero René Reyes, pero una lesión en su brazo de lanzar lo apartó por completo de defender el uniforme de los escualos, sin embargo, una campaña más tarde el zuliano se siente mejor y listo para debutar con su nuevo equipo.

“La verdad me he sentido bien, he estado lanzando en la Paralela, tengo un programa con Felipe Lira y me siento fuerte, ya casi a un 100% y poniendo todo lo que tengo para ingresar al roster”, comentó Portillo con una expresión en su rostro de esperanzado.

En cuatro zafras con los rapaces, el derecho de 25 años de edad dejó efectividad de 5.30 y récord de 6-5 en 58 presentaciones (cuatro como abridor). La adición del nativo de Los Puertos de Altagracia, al cuerpo de lanzadores del conjunto litoralense le daría aún más oxígeno, que son el cuarto equipo con mejor porcentaje de carreras limpias aceptadas (4.11), pero podría mejorar con un brazo menos cansado.

“Estamos trabajando en los ajustes, en perder el miedo de lanzar porque tenía miedo por el problema, pero siento que ya lo perdí, estamos trabajando en la mecánica, pienso que podemos pensar en una o dos semanas dependiendo de cómo vaya todo”, dijo el diestro. “No tengo ningún rol específico, como me quieran utilizar. Lo primero es tener la oportunidad de estar en el roster y ya después estoy dispuesto a abrir o lo que sea”.

No es duda para nadie, que desde la llegada al club salado de Felipe Lira como coach de pitcheo (2011-2012), los brazos guairistas siempre han estado en alza, Portillo le agradece mucho a Lira el trabajo que realiza, para poder volver.

“Felipe ha sido de gran ayuda para mi desde el año pasado que llegué aquí, este año trabajó conmigo en la mecánica y me dice que he dado pasos gigantes, que he avanzado muy bien. Solo esperamos a que él me evalúe de nuevo y esperar la oportunidad”, aseveró.

Portillo sabe que no es fácil haber sido cambiado a un equipo que se interesó en sus servicios y aún no haber defendido la camisa por primera vez, eso mantiene una deuda entre el serpentinero y la novena.

“Ha sido un poco duro, especialmente con la fanaticada que tenemos y esta samba todos los días, sales al dugout y la escuchas”, contó. “Ves a los muchachos lanzar y quisieras poder hacerlo, pero me he mantenido fuerte”.

“Estoy viendo los frutos de trabajar duro, me siento bien y ojalá este año pueda debutar y sentir esa samba como el resto de los muchachos” finalizó.