Félix Hernández: "Quiero que Omar Vizquel sea el mánager de Venezuela"

beisbol venezolano

Miércoles 30







Me he preparado bastante bien y me reportaré el 20 a Magallanes"

Redacción Meridiano

Bajo los fuertes rumores de una posible ida de Omar Vizquel del puesto de mánager de Venezuela para el Clásico Mundial, Félix Hernández comenzó su encuentro con los medios de comunicación tocando ese tema, asegurando que su deseo personal es que "Omar Vizquel sea el mánager de Venezuela".

Así lo dio a conocer el periodista de meridiano.com.ve, César Sequera, que también informó que "El Rey" estará reportándose a los Navegantes del Magallanes el próximo 20 de diciembre. "Me he preparado bastante bien y me reportaré el 20 a Magallanes"

Félix Hernández: "No siento presión por lanzar con #Magallanes y no me digan que no vamos a clasificar" — César Sequera (@CSequera11) 30 de noviembre de 2016

¿Reforzar a otro equipo si #Magallanes no clasifica? "Tengo que no pensarlo, pero no creo" — César Sequera (@CSequera11) 30 de noviembre de 2016

