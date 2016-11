Brad Bergesen está agradecido con Magallanes

beisbol venezolano

Martes 29| 7:07 pm





Brad Bergesen se reportó al Magallanes sin ningún tipo de garantías. Si su contratación resultaba, la gerencia de los Navegantes sacaría rédito arriesgando muy poco.

Hasta ahora, el ex grandeliga ha estado un par de semanas en el roster activo, con buenos resultados desde el bullpen, luego de un debut poco afortunado como abridor.

“Su apertura respondió a un momento particular, necesitábamos a alguien y se había visto bien en el Programa de Desarrollo, así que decimos traerlo. Después nos ha dado buenas salidas como relevista. En este instante, será usado en ese rol”, señaló Roberto Espinoza, coach de pitcheo de la nave.

Bergesen fue castigado por los Tiburones de La Guaira con cuatro carreras limpias en 1.1 entradas, el 19 de noviembre, después de tomar el lugar de Mitch Lively. Pero luego, como relevista, ha tirado tres tramos en los que le han fabricado una anotación inmerecida, en tanto que ha aislado cuatro hits y un boleto, con tres ponches.

“Me sometí a una cirugía Tommy John hace año y medio. Es la primera oportunidad en la que lanzo en partidos desde entonces. Estoy construyendo mi juego. Así que agradezco la oportunidad que recibo. Ahora mismo, mis expectativas son ayudar al Magallanes a ganar juegos”.

El experimentado tirador, de 31 años de edad, apareció en las Grandes Ligas por última vez en 2012, con los D-backs de Arizona, mientras que entre 2009 y 2011 formó parte de la rotación de Baltimore. Suma 424 tramos en las Mayores, más que ningún otro pitcher importado en la LVBP, en lo que va campaña 2016-2017.

Su nombre llegó a oídos de Roberto Ferrari, presidente del club valenciano, gracias a un viejo conocido.

“Fue una recomendación de Luke Scott, quien fue su compañero en sus años con los Orioles”, reveló el ejecutivo. “Llegó a prueba. Estuvo en la Paralela y ha ido mejorando”.

No es la primera vez que el alto mando del Magallanes experimenta de esa manera. Tres años atrás lo hizo con Jay Gibbons, que luego de 62 turnos en la filial naviera fue despedido, y el zurdo Ted Lilly, que anunció su retiro después de hacer solo una apertura con el equipo. Antes, los valencianos también se arriesgaron con el cubano Adonis García, que terminó convirtiéndose en uno de los mejores extranjeros en la historia de la divisa.

“Es mi primera oportunidad en una liga invernal y en principio estaba un poco nervioso. No sabía que esperar. Pero todo ha marchado bien”, destacó Bergesen. “Estar en un encuentro de la Liga Paralela, fue una experiencia diferente. Jugamos en el antiguo complejo de los Mellizos (Estadio Francisco Girón de Bejuma). No es el mejor lugar para lanzar en un partido, pero pude hacer mi trabajo (3 INN, 0 CL, el 11 de noviembre). Estoy comprometido a hacer lo necesario en Venezuela y, hasta ahora, todo ha marchado de manera extraordinaria. Los técnicos, los trainers y mis compañeros me han tratado muy bien. Me han ayudado a sentirme como en casa aquí”./Prensa LVBP