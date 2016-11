La LVBP reprogramó los partidos suspendidos por lluvia

beisbol venezolano

Redacción Meridiano

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional ha tenido dificultades en la presente temporada 2016-2017 con los partidos que se han suspendido por lluvia y ya uno de los encuentros tiene nueva fecha para el próximo mes.

El encuentro del pasado sábado entre Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira que se suspendió por la fuerte lluvia que cayó en la capital, se realizará el domingo 4 de diciembre.

Ambos equipos llegaron a un acuerdo para realizar el encuentro a las 2:00 pm, así lo informó el conjunto salado en su cuenta de Twitter.

¡Atención #FanáticoGuairista! Tiburones y Magallanes acordaron que el juego del domingo 4 de diciembre iniciara a las 2pm en lugar de la 1pm — TiburonesBBC-Oficial (@tiburones_net) 28 de noviembre de 2016

El duelo entre Leones del Caracas y Tiburones a que no pasó del cuarto capítulo hace unos días por el fuerte aguacero aún no tiene una fecha exacta. Los conjuntos buscan un día en el que no tengan problemas con su calendario y podría realizarse el 23 de diciembre.