Oscar Hernández trabaja para mejorar su defensiva

beisbol venezolano

Domingo 27| 11:14 am







Hablé con Yorvit porque no me sentía cómodo detrás del plato"

Diego Naranjo Cevallos

Oscar Hernández, quien llegó a los Leones del Caracas con la rúbrica de grandeliga, presentó algunos problemas a la hora de bloquear los envíos contra el piso por parte de los lanzadores. Para mejorar, el careta trabajó horas extras con el coach Yorvit Torrealba para crecer detrás del plato.

“Hernández ha estado trabajando en su defensa junto con Torrealba”, soltó el mánager Alfredo Pedrique. “Él es un receptor inteligente y llama buenos juegos”.

“Hablé con Yorvit porque no me sentía cómodo detrás del plato”, soltó Hernández, quien está en su primera temporada en la LVBP. “Estaba bloqueando la pelota con una sola pierna y eso fue lo que trabajé con Yorvit. Gracias a Dios las cosas han estado saliendo mejor”.

En los últimos juegos que el careta que pertenece a los Cascabeles de Arizona ha trabajado, mostró una mejoría con la mascota. “Yorvit me ha dado buenos consejos”, confesó Hernández. “Son consejos que me van ayudar mucho en mi carrera. Él ha trabajo muy bien con todos los receptores del equipo”.

A pesar de tener 22 juegos en las mayores, Oscar Hernández aún se encuentra en su proceso de adaptación al beisbol venezolano. “No me he sentido 100% cómodo a la hora de batear”, soltó el catcher que batea .224 con dos cuadrangulares y cinco remolcadas. “Me he enfrentado a lanzadores que no conocía y de diferentes niveles, pero poco a poco me voy ajustando”.

“Esta liga es increíble”, soltó el novato criollo. “Es como me habían dicho. Me ha dejado impresionado el nivel de la LVBP”.