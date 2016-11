Magallanes sigue esperando por Santana

beisbol venezolano

Jesúis Ponte

Al comenzar la temporada, los Navegantes del Magallanes pensaban que podían contar con Johán Santana.

No obstante la gerencia y el cuerpo técnico no hicieron planes con el “Gocho”, puesto que la recuperación de su lesión era bastante larga. Tanto así que el merideño aún no ha podido lanzar la primera pelota con los turcos en la presente zafra.

“Si está en Venezuela nosotros no lo sabemos. No hemos tenido conversaciones con él por lo menos en las últimas dos semanas. Hemos oído los mismos rumores”, aseguró Roberto Ferrari, presidente de los turcos, sobre los informaciones que vinculan a Santana con una cercana participación con los eléctricos. “Realmente ahorita tenemos que preocuparnos por los que están aquí y todos los que estén por venir, bienvenidos serán, las puertas están abiertas porque esta es su casa. Pero en estos momentos el enfoque y la atención principal es en los peloteros que están aquí”, admitió el máximo jerarca de la organización turca.

“Se sabe muy bien que Santana va a venir. Nosotros estamos planteándole como una plataforma, un sitio donde él pueda prepararse mejor o tratar de hacer ese regreso a las Grandes Ligas, pero por supuesto que primero está Magallanes”, aseveró Ferrari.

Por otra parte se pudo conocer que el lanzador Mitch Lively llegará al país luego de su permiso por el “Día de Acción de Gracias”, entre el 2 y 3 de diciembre.

Mientras que Chris Leroux no regresará con Magallanes. Hoy llegará a Venezuela Mark Serrano y el martes lo hará Tommy Pham. Para mañana se espera que reciba su visa Gaby Hernández. Aún se desconoce si Atahualpa Severino continuará con los turcos, ayer fue sacado del roster para darle entrada al abridor norteamericano Jack Snodgrass.