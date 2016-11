Helmis Rodríguez hace todo para mantenerse en rotación de Tiburones

beisbol venezolano

Estuviera fascinado que Ozzie me dijera que seguiré abriendo"

Ser parte de la rotación abridora, quizás no estaba en los planes del propio Helmis Rodríguez, pero una vez que la oportunidad tocó a su puerta, no la quiso desaprovechar. El siniestro, que solamente realizó 13 aperturas en los Estados Unidos, se ha convertido en una carta confiable para iniciar juegos en los Tiburones de La Guaira.

“Físicamente estoy listo para cumplir cualquier rol, ya sea como abridor o desde el bullpen”, expresó Rodríguez. “Mis últimas salidas han sido exitosas y les estoy dando la oportunidad a La Guaira a conseguir victorias. Eso es lo importante, ayudar al equipo a ganar”.

Aunque su record no deslumbre, las estadísticas de Helmis Rodríguez demuestran que es una carta confiable para Oswaldo Guillén. “Las cosas se ganan y ha pitchado bastante bien, por eso se encuentra en la rotación”, explicó el piloto de los escualos sobre un brazo que tiene marca de 1-1 en 9 salidas, tres de ellas como iniciador.

Guillén usó el término de “abridor de emergencia”, algo que no es fácil para ningún serpentinero, pero que Rodríguez superó con creces. “No es sencillo tener esa mentalidad de lanzar tres o más entradas sin planificación, pero lo ha logrado y se merece otra oportunidad para abrir”.

Esa noticia no había llegado a los oídos de Helmis, no obstante, la esperaba ansiosamente. “No tengo información si voy a estar fijo en la rotación, pero si me toca, voy a aprovechar esa oportunidad”, explicó el zurdo que tiene efectividad de 3.71 y que viene de lanzar cinco entradas sólidas contra las Águilas del Zulia. “Estuviera fascinado que Ozzie me dijera que seguiré abriendo, porque ya tengo el gustico y sé mi rutina”.

Dos puertas parecen que se le abren a Rodríguez. Con la partida de Greg Ross, y la marcha de William Cuevas en los próximos días, quedan dos espacios que es el favorito para llenar.

“Ellos han hecho un gran trabajo y le han dado muchas victorias”, afirmó el zurdo sobre las deserciones. “Serán unas bajas sensibles, pero yo quiero ser parte de la rotación y espero que se abran más chances para mantenerme ahí”.

Misión: Campeonato

Seguir desarrollándose como lanzador es un objetivo obvio para Helmis Rodríguez, después de todo, solamente cuenta con 22 años de edad. Pero esa imagen de celebrar el título con los Tiburones de La Guaira, es su principal meta.

“Darle el triunfo a esa afición de La Guaira, eso es lo que queremos todos”, aseguró el siniestro. “Es lo único que importa, terminar esa racha de 31 años sin ser campeones y quiero ser parte del equipo que consiga el campeonato”.