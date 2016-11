Yandy Díaz todavía tiene esperanzas en Leones

beisbol venezolano

Sábado 26| 12:45 pm







Nosotros no tenemos presión"

Diego Naranjo Cevallos

Desde su llegada al equipo hace un poquito más de un día (25/10/2016 vs. Magallanes), el cubano de los Leones del Caracas, Yandy Díaz, se ha convertido en uno de los bateadores más constantes del equipo de la capital. Además el jardinero ha disfrutado del béisbol venezolano y es optimista ante la situación que atraviesa la novena.

“Esta liga me ha parecido una liga fuerte”, comentó Díaz, quien desde que debutó en el circuito criollo batea para .360, con dos cuadrangulares, 13 carreras remolcadas y doce anotadas. “Antes de venir me habían hablado de esta pelota y de verdad que me ha parecido una gran liga”.

El cubano de 25 años es una de las figuras más importantes en las granjas de los actuales campeones de la Liga Americana, los Indios de Cleveland. Sin embargo, y pese a jugar todo el año en ligas menores, el rumor del calor con el que se vive el duelo entre los “Eternos Rivales” de la LVBP llegó hasta sus oídos.

“Todos me habían hablado de la rivalidad Caracas-Magallanes”, confesó el patrullero antillano. “De verdad que estos choques son como me lo esperaba, son juegos bastantes fuertes, viene bastante gente a las gradas y es bueno jugar así”.

Los melenudos dominan la serie ante los turcos 3-2, sin contar el juego de ayer en el José Bernardo Pérez de Valencia. “Gracias a Dios nos han salido las cosas bien en estos juegos”.

Con récord de 14-23, los melenudos marchan últimos en la tabla, pero se mantienen a tres juegos de la clasificación. “Tenemos que salir a ganar juego a juego”, soltó Díaz. “Nosotros no estamos derrotados, tenemos equipo para clasificar”.

“Nosotros no tenemos presión”, aseguró el cubano, quien dio hit en sus primeros once juegos con los Leones del Caracas. “Siempre salimos a jugar alegres, contentos y con mente positiva. Yo pienso que las cosas, internamente están bien. Nosotros pasamos todo el día echando broma y pasándola bien. La convivencia entre todos nosotros es muy buena”.

Al momento de su llegada al equipo de la capital, Yandy solo conocía a Jesús Aguilar y a Yoxian Medina, quienes son compañeros de equipo en los Indios de Clevenland. Con el paso de los días, el antillano ya ha ampliado sus amistades. “He tenido muy buena amistad con Danry Vásquez y con “Betica” (Javier Betancourt)”, expresó Díaz. “Desde que llegué, todos han hecho que me sienta muy bien, a pesar de que nunca había jugado con ellos”.

Una de las peticiones de Cleveland es que Díaz juegue varias posiciones, en especial los jardines, lugar al que el cubano no estaba acostumbrado. “He mejorado bastante en la ubicación de los batazos”, apostilló. “Antes tenía un poquito de dificultad con el tiro a las bases, pero es algo que he mejorado bastante”.

Diego Naranjo Cevallos

Desde su llegada al equipo hace un poquito más de un día (25/10/2016 vs. Magallanes), el cubano de los Leones del Caracas, Yandy Díaz, se ha convertido en uno de los bateadores más constantes del equipo de la capital. Además el jardinero ha disfrutado del beisbol venezolano y es optimista ante la situación que atraviesa la novena.

“Esta liga me ha parecido una liga fuerte”, comentó Díaz, quien desde que debutó en el circuito criollo batea para .360, con dos cuadrangulares, 13 carreras remolcadas y doce anotadas. “Antes de venir me habían hablado de esta pelota y de verdad que me ha parecido una gran liga”.

El cubano de 25 años es una de las figuras más importantes en las granjas de los actuales campeones de la Liga Americana, los Indios de Cleveland. Sin embargo, y pese a jugar todo el año en ligas menores, el rumor del calor con el que se vive el duelo entre los “Eternos Rivales” de la LVBP llegó hasta sus oídos.

“Todos me habían hablado de la rivalidad Caracas-Magallanes”, confesó el patrullero antillano. “De verdad que estos choques son como me lo esperaba, son juegos bastantes fuertes, viene bastante gente a las gradas y es bueno jugar así”.

Los melenudos dominan la serie ante los turcos 3-2, sin contar el juego de ayer en el José Bernardo Pérez de Valencia. “Gracias a Dios nos han salido las cosas bien en estos juegos”.

Con récord de 14-23, los melenudos marchan últimos en la tabla, pero se mantienen a tres juegos de la clasificación. “Tenemos que salir a ganar juego a juego”, soltó Díaz. “Nosotros no estamos derrotados, tenemos equipo para clasificar”.

“Nosotros no tenemos presión”, aseguró el cubano, quien dio hit en sus primeros once juegos con los Leones del Caracas. “Siempre salimos a jugar alegres, contentos y con mente positiva. Yo pienso que las cosas, internamente están bien. Nosotros pasamos todo el día echando broma y pasándola bien. La convivencia entre todos nosotros es muy buena”.

Al momento de su llegada al equipo de la capital, Yandy solo conocía a Jesús Aguilar y a Yoxian Medina, quienes son compañeros de equipo en los Indios de Clevenland. Con el paso de los días, el antillano ya ha ampliado sus amistades. “He tenido muy buena amistad con Danry Vásquez y con “Betica” (Javier Betancourt)”, expresó Díaz. “Desde que llegué, todos han hecho que me sienta muy bien, a pesar de que nunca había jugado con ellos”.

Una de las peticiones de Cleveland es que Díaz juegue varias posiciones, en especial los jardines, lugar al que el cubano no estaba acostumbrado. “He mejorado bastante en la ubicación de los batazos”, apostilló. “Antes tenía un poquito de dificultad con el tiro a las bases, pero es algo que he mejorado bastante”.