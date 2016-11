Machí buena un nuevo aire en Tigres

beisbol venezolano

Tomás Atilano

Daniel Ruiz

Jean Machí inicia una nueva etapa de su carrera con los Tigres de Aragua. El relevista grandeliga venía de pasar complicadas temporadas con los Navegantes del Magallanes, por lo que este cambio puede ser la oportunidad de emular sus mejores años.

Con la Nave Turca, Machí disputó quince temporadas, en las que consiguió 41 rescates en 260 entradas de labor, con un porcentaje de carreras limpias de 4.12 y un WHIP de 1.381.

Esta cantidad de salvados lo ubican en el tercer lugar histórico de la franquicia.

“Estoy agradecido con la gerencia de los Tigres por la oportunidad. Voy a dar el cien por ciento para que este equipo pueda volver a ganar otro título”, expresó el derecho.

Sobre la larga carrera que tuvo con los Navegantes del Magallanes, el relevista explicó que “tomé las cosas con calma, en verdad no estaba lanzando con Magallanes. Sabemos que a mí me gusta competir y mientras más lanzo, mi brazo mejora, y desde que me incorporé al equipo la semana antepasada solo pude lanzar tres veces. Ahora tengo que dar todo lo que pueda con este equipo”.

Lo primero que hizo el jugador cuando llegó a su nueva divisa fue ir a hablar con el manager Eduardo Pérez. “Ya ellos me conocen y saben lo que puedo hacer. Me dieron la bienvenida y ahora me toca hacer mi trabajo”.

José Rondón. El equipo bengalí también recibió proveniente de la Nave Turca al joven grandeliga José Rondón, quien comentó: “fue una noticia que no me esperaba. Inicié en esta pelota con el Magallanes y estoy agradecido con ellos. Ahora estoy con los Tigres y quiero ayudarlos en todos los aspectos del juego”.

El oriundo de Villa de Cura, estado Aragua, expresó: “me he imaginado jugar acá con los Tigres. El ser de acá me hace sentir un poco más en casa”.

Sobre su rol en el equipo bengalí, Rondón comentó que habló con el manager, quien le dijo: “sigue jugando a la pelota que estas acostumbrado. Juega duro”.

Los Tigres de Aragua acumulan 48 pecados en la presente campaña, siendo la novena que más errores ha cometido en la liga. Por lo que la llegada del grandeliga a la institución tiene como objetivo mejorar a la divisa en ese aspecto. “Entiendo la responsabilidad que tengo, pero no tengo presión”.