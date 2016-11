Pedrique tras blanqueo de Magallanes: "Duele perder juegos así"

Alfredo Pedrique no contó con apoyo ofensivo /Foto AVS

César Sequera Ramos || @CSequera11

Caer contra tu acérrimo rival siempre es complicado, pero cuando eres claramente superado, el sentimiento es todavía peor. Eso fue lo que opinó Alfredo Pedrique, mánager de los Leones del Caracas, luego de ser blanqueado por los Navegantes del Magallanes.

“Lástima que cuenta tuvimos gente en posición anotadora, no pudimos dar un hit”, afirmó el piloto de los melenudos a la prensa de Leones. “Es parte del juego, pero perder partidos así, duele”.

Aunque su ofensiva solamente logró conectar 5 inatrapables, tuvieron la oportunidad de igualar el marcador, sin embargo, los maderos no respondieron. “Ambos equipos jugaron bien”, argumentó Alfredo Pedrique. “Lástima que nosotros nos quedamos cortos ofensivamente”.

Uno de los aspectos que lamentó el dirigente fue la prematura salida de Henry “Pollito” Rodríguez, que venía siendo el mejor bateador del equipo en los últimos encuentros, pero una molestia no le dejó terminar el choque contra Magallanes. “Me dijo que no se sentía al 100% y no era necesario correr más riegos”.

Un aspecto que sí dejó contento a Alfredo Pedrique fue el rendimiento de Jhouylis Chacín. “Batalló, nos dio los que nos dijo que nos iba a dar”, expresó el mandamás de Caracas sobre su abridor que lanzó6 entradas, permitiendo 1 sola carrera y ponchando a 5.