Williams Cuevas es frenado por Detroit y Tiburones tiembla

María Isabel Moya | @MarisabelMoya

Justo cuando Tiburones de La Guaira cae en una mala racha le llega, nuevamente, una noticia no grata para la divisa. William Cuevas, su abridor estrella de la temporada, apenas podrá tener dos salidas más con el equipo, luego de que recientemente firmara un contrato de ligas menores con los Tigres de Detroit, que inmediatamente le mandaran a detener su accionar.

“Ellos necesitan que yo tome descanso. Por lo menos un mes fuera de acción. Me necesitan listo para el año que viene, me quieren en enero en los entrenamientos y parte del plan es que realice dos salidas más, eso es lo que me queda”, explicó Cuevas al periodista de Meridiano, Pedro Hernández.

El derecho, de 26 años de edad, ostenta un récord de 4-0, con una efectividad de 2.37 en nueve apariciones en la lomita, en las que ha lanzado 49.1 episodios y, además, con 43 ponches es líder en este departamento, por lo que se perfilaba, de esta manera, como uno de los fuertes candidatos a pitcher de la campaña.

Ahora la escuadra de Oswaldo Guillén se le complica aún más la situación, puesto que, además, su potente brazo importado se despide de la divisa. Greg Ross tendrá su última apertura este domingo en la visita a Tigres de Aragua en el José Pérez Colmenares de Maracay.

Por su parte, Cuevas tendrá su penúltima aparición este viernes en el Universitario en lo que será el cierre de la serie ante Águilas del Zulia. Sin embargo, el eficiente serpentinero aseguró que no le preocupa de su salida, porque cree que el conjunto litoralense sabrá escoger de la mejor manera un buen sustituto.

“No estoy preocupado por mi salida, solo tendré nostalgia, ya que el equipo sabrá buscar un buen reemplazo”, sentenció.