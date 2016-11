Juan Carlos Gutiérrez sobre Leones: "La situación no está fácil"

beisbol venezolano

Diego Naranjo Cervallos

Juan Carlos Gutiérrez no ocultó su preocupación por la situación que atraviesan los Leones del Caracas, que marchan últimos en la tabla. El veterano lanzador llegó dispuesto a ayudar a los melenudos para conseguir salir del foso y concretar la ansiada clasificación a la postemporada de enero.

“La situación no está fácil, todo el mundo lo sabe, pero tampoco es difícil”, comentó el popular “Bola 8” en su primer día de práctica con todos sus compañeros.

“Quedan 27 juegos (sin contar el de ayer contra las Águilas del Zulia) y estamos a tres de la clasificación. Yo creo que con una racha buena ya vamos a estar adentro otra vez”.

Gutiérrez quiere hacer valer ese rol de liderazgo que se ha ganado con los años dentro de los Leones del Caracas, y tratará de darles un impulso a sus compañeros para buscar la clasificación. “Voy a tratar de aportar mi experiencia, de hablar con ellos”, soltó. “Voy a ver si hago un meeting antes del juego para hablar con ellos y aportar mi granito de arena para tratar de que las cosas cambien y buscar que las cosas empiecen a salir bien desde este momento”.

Gutiérrez, quien es dueño del segundo mejor registro de rescates en la historia de la divisa capitalina con 24 salvados (Jorge Julio Tapia es primero con 32), manifestó su alegría por estar de nuevo con su equipo de toda la vida. “Estoy contento por estar aquí”, soltó el derecho. “Tengo ganas de cerrar con este uniforme. Aquí es donde he jugado toda mi carrera. Yo me siento muy orgulloso cada vez que me pongo este uniforme”.

“Bola 8” tenía previsto unirse a la tropa del mánager Alfredo Pedrique a mediados de octubre, pero no fue así. “Tenía planeado estar aquí desde hace un mes, pero perdí mis papeles en Estados Unidos y tuve que hacer todo el procedimiento para estar aquí. Gracias a Dios ya todo está listo”, informó Gutiérrez. “Estoy listo para aportar al equipo”.

El relevista no salva un encuentro desde la temporada 2013-2014, cuando consiguió tres rescates. “Ya hablé con Pedrique y le dije que me sentía bien”, confesó. “Él me comentó que voy a entrar en el sexto o séptimo inning en mis primeros dos juegos para que el brazo esté al 100% y después sí me va a dar la pelota para cerrar”.

“Gracias a Dios mi brazo está bien. No tengo ningún tipo de restricción”, afirmó Gutiérrez. “Voy a jugar hasta donde llegue el equipo. Dios quiera y clasifiquemos otra vez, siempre salimos al terreno a dar lo mejor de nosotros”.