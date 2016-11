Día de Acción de Gracias, una pesadilla para LVBP

beisbol venezolano

Jueves 24| 12:43 pm





Pedro Felipe Hernández

Como cada año, una celebración tradicional de Estados Unidos que se lleva a cabo el cuarto jueves de noviembre conocida como “Thanksgiving Day” o en castellano (Día de Acción de Gracias), trae consecuencias en equipos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, ya que varios peloteros norteamericanos firman con la condición de jugar hasta esa fecha, viajar y luego regresan o sencillamente no vuelven y dejan al conjunto con una tuerca sin ajustar.

No cabe duda de que las organizaciones deben tomar previsiones para evitar este incidente en sus roster. Caso parecido es el de los Tigres de Aragua con el lanzador Austin Bibens-Dirkx, que al acordar con los bengalíes este año colocó como condición partir para la famosa celebración y regresar en días siguientes, pero se aseguraron de no tener inconvenientes en esas fechas, porque al tener sólo cuatro juegos por disputar esta semana, la ausencia de Bibens reduce la rotación a cuatro serpentineros y no sufren problema alguno.

Cambios a último momento. Con respecto a otros jugadores que dejan su puesto para festejar el “Thanksgiving” aparecen un par de escopeteros foráneos que abandonaron el cuerpo de lanzadores iniciales con cambios necesarios. Por ejemplo Chris Leroux y Mitch Lively, en los Navegantes del Magallanes. Ambos lanzadores viajaron para reunirse con sus familias, pero la rotación eléctrica debió ser acomodada de pies a cabeza. Yender Cáramo y Henry Centeno tomaron los cupos como abridores por esta semana y servir como salvavidas. Son decisiones de último momento que tomó el mandamás Carlos García para suplir tan importantes bajas.

Firmaron hasta ese día. Joey Gallo, con los filibusteros, y Mike Tauchman, con las Águilas del Zulia, decidieron negociar su labor en la pelota criolla con la fecha tope hasta el Día de Acción de Gracias. Gallo solo disputó tres encuentros hasta que una lesión lo obligó a marcharse más temprano de lo acordado, pero su intención siempre fue actuar hasta esa fecha del calendario.

Por otro lado el patrullero Tauchman, quien sí fue de gran ayuda para los rapaces, debió partir sin discutir un posible regreso, ya que eso fue lo acordado en su contrato y lo que pidió la organización de los Rockies de Colorado.

Celebran a distancia. Brian Burgamy, Greg Ross, Jim Patterson y Paul Voelker son peloteros que resolvieron quedarse en el país cumpliendo su labor y celebrar la tradicional cena a distancia. “No tengo intención de irme en esa fecha, pero sí en Navidad para pasarla por primera vez con mi primera hija”, declaró el jardinero de los Tiburones de La Guaira Burgamy.

Mientras Ross (abridor de La Guaira) y Voelker (relevista de los Leones del Caracas), prefirieron quedarse para completar sus episodios, ya que ambos tienen límites impuestos por sus organizaciones en los Estados Unidos. A muchos dirigentes les complica tener que cambiar su esquema semanal por la salida momentánea de sus piezas, así que como cada temporada, solo queda acostumbrarse y esperar que los cambios realizados puedan cubrir de manera eficaz la suplencia.

También están los casos de importados que vienen al país luego de Acción de Gracias y se quedan hasta el final.