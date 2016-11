Equipos de la LVBP sufren con la baja asistencia

beisbol venezolano

Todos los equipos estamos pasando por un terrible momento"

César Sequera Ramos || @CSequera11

La disminución en la asistencia a los estadios de la LVBP ha sido clara, notoria e incómoda para los equipos. Las promociones no gustan lo suficiente y la presencia de “caballos” no termina de convencer a los aficionados que no llenan los recintos como antes.

Toda esta situación empezó a afectar a las organizaciones, que ven como su economía se desploma y llega a lugares impensados. Después de todo, el promedio de asistencia a los estadios es de 5.052, mientras que el año pasado estuvo en 7.272.

“El problema del béisbol no es una isla”, explicó Luis Ávila, presidente de Leones del Caracas al periodista Tomás Atilano. “Esto se enclava dentro de un país que está viviendo una innegable crisis”.

Leones, uno de los equipo de mayor popularidad en Venezuela, se ha visto obligado a realizar promociones especiales para aumentar la cantidad de público por primera vez en su historia. “Estamos haciendo todo lo posible para paliar la crisis que vivimos”, agregó Ávila.

Afortunadamente para Leones, “no está afectando el pago de jugadores”, pero “el gasto actual está encima del presupuesto debido a la incorporación temprana de jugadores de alto nivel”, aseguró el directivo.

El problema de la baja asistencia genera estragos en la estructura de todos, pero si los más populares tienen problemas ¿Cómo están los clubes que se encuentran en el interior del país?

“Todos los equipos estamos pasando por un terrible momento”, aseguró Samuel Moscatel, gerente general de Caribes de Anzoátegui. “Nosotros no contamos con la plata que ingresa de las taquillas como una parte del presupuesto”.

El miembro del cuerpo gerencial de la “tribu” señala que la diferencia ha sido notoria porque “nosotros tenemos series de seis o siete juegos en casa y las personas prefieren venir a uno o dos, en vez de todos como en el pasado”.

Caso similar a Cardenales de Lara, que a pesar de estar en una buena posición en la tabla de clasificación, siguen viendo cómo la asistencia no aumenta. “Nosotros vivimos de la venta de entradas, ingresos por concesiones y publicidad”, asevera Carlos Oropeza, gerente general de los crepusculares. “La disminución ha sido un golpe duro para el ingreso de los equipos”.

Pero todos los ejecutivos de la LVBP entienden la razón. Los altos costos y la inseguridad que viven los aficionados hace prácticamente imposible acudir al estadio constantemente para ver el principal pasatiempo de los venezolanos.

“Normalmente gasto 7.000 bolívares en el estadio”, aseguró Elizabeth Rodríguez, una abonada que ha decidido no ir a todos los encuentros. “Estoy completamente limitada e incluso no veo los juegos completos porque se me hace sumamente costoso pagar un taxi hasta mi casa”.

Los aficionados aseguran que ir al estadio no es lo mismo que antes y los directivos expresan malestar por la situación. Pero lo que más preocupa, es la poca confianza que un cambio ocurrirá.